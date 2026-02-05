Seguro quer mais do que 50% mais um e conta com casa civil para ter telemóvel de Ventura

Com a campanha eleitoral a queimar os últimos cartuchos, a dramatização em torno do resultado da noite eleitoral começa a surgir, ainda que algo titubeante, no discurso de António José Seguro. Para o socialista, vencer as eleições dará “legitimidade política” para exercer a função de Presidente da República e, afinal, já não basta ter “50% mais um”.

Questionado pelos jornalistas esta quinta-feira, à margem de uma ação de campanha em Cascais, sobre se uma vitória sua entre os 50% e os 52% fragilizam essa legitimidade, Seguro foi taxativo: “Isso seria um risco inaceitável se houvesse uma situação dessa natureza”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



É a tal legitimidade reforçada de que o candidato apoiado pelo PS tem falado, mas sem nunca colocar uma fasquia. “Naturalmente, quanto mais votos a candidatura tiver, mais legitimidade eleitoral terá”, diz Seguro. À noite, repetiu no discurso, no Fórum Lisboa, que "quantos mais votos tiver o próximo Presidente da República mais força eleitoral ele tem para exigir ao Governo o que é necessário em matéria de soluções para melhorar a vida dos portugueses".

Seguro reitera que “nunca houve em Portugal uma escolha tão simples de fazer”, traçando as diferenças e os “dois caminhos completamente diferentes e dois perfis de candidatos completamente diferentes”, pedindo que os eleitores “não arrisquem e façam um voto do lado certo”.

Deste ponto de vista, o lado errado é o voto em André Ventura. Se vencer as eleições, o socialista terá de lidar com o líder do Chega de quem garante não ter sequer o contacto. Questionado à margem de uma visita a uma incubadora de empresas de inteligência artificial sobre como será a relação entre ambos, Seguro reitera que, se “merecer a confiança” dos eleitores, será um Presidente da República “equidistante de todos os partidos” e tratará “todos os partidos políticos num pé de igualdade”.

Ora, para isso vai ter de incluir o número de André Ventura na sua lista telefónica. “Com certeza, a Casa Civil tratará disso”, responde seco o candidato.

Seguro lamenta tentativas de "desmobilização eleitoral"

É também a Ventura que lança a farpa pela insistência do líder do Chega em querer adiar as eleições presidenciais por causa dos efeitos do temporal. “Eu vejo muitos incentivos à desmobilização eleitoral dos portugueses, eu faço o contrário, quero que os portugueses vão votar e que vão votar em maior número”.

A desmobilização dos eleitores é, de resto, uma das preocupações constantes no discurso de campanha do socialista. “Não podem deixar para outros a sua decisão, o pior que poderia acontecer é o país querer um Presidente e no domingo à noite ter um pesadelo, ter uma surpresa e ter outro Presidente que não quer”, avisa o candidato.

Seguro está em choque frontal com Ventura nesta questão do eventual adiamento das eleições presidenciais e defende que o “essencial é que as eleições se realizem e que os portugueses possam, todos os portugueses, ter a possibilidade de votar”. Haveria de voltar ao assunto horas depois no comício no Fórum Lisboa, avisando que as eleições não estão ganhas e que "isso é o que o nosso adversário quer que as pessoas pensem", referindo ainda como "pequenina manobra" a proposta de adiamento das eleições "que é ver se vai pouca gente votar".

O socialista agarra-se ao quadro legal para se mostrar contra essa possibilidade. “Sempre estive disponível para que se encontrem soluções que favoreçam os portugueses dentro do quadro legal e constitucional do nosso país”, garante o candidato, que salienta ainda que “ninguém pode ser prejudicado no seu direito de votar”, propondo que quem não possa votar este domingo, possa ter “uma segunda oportunidade” e vote no domingo seguinte.

Não pode é “haver obstáculos a que as pessoas, querendo, não possam votar”. Os concelhos que entenderem que não têm condições para manter o voto este domingo, que assim seja, Seguro não vê nisso “nenhum problema”.

Para além de Ventura, o candidato presidencial apoiado pelo PS distribuiu críticas mais ou mais explícitas ao Governo, na sequência do temporal dos últimos dias. Horas antes da declaração ao país do primeiro-ministro, Seguro vincou a necessidade de rapidez na transferência dos apoios às populações e empresas afetadas concluindo que “o Estado português não está preparado para reagir a catástrofes desta natureza e tem de estar”. Seguro diz-se mesmo “chocado” com o que diz ser a “deficiência do Estado na resposta às populações”

Seguro também não poupou Marcelo Rebelo de Sousa por ter-se deslocado ao Vaticano dias depois do temporal. “Se eu fosse Presidente da República, não teria ido”, disse o candidato, alinhando aqui com a posição de Ventura.

Pelo meio, Seguro ainda comentou o adiamento da visita de Marcelo a Madrid e reconheceu que, no momento em que o país vive esta situação de catástrofe, designadamente na região centro e também com cheias no sul do país, designadamente em Alcácer e em Grândola, parece-me importante que o Presidente da República esteja no país”.