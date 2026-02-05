Vamos saber os resultados das Presidenciais no domingo se uma parte significativa do país não conseguir votar?

O atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, começou na quarta-feira a falar da possibilidade de adiar as eleições presidenciais nas zonas mais afetadas do país pela depressão Kristin. Esta quarta-feira voltou ao tema e há já um município em que vão ser mesmo adiadas, o de Alcácer do Sal. A Renascença foi tentar perceber como será feito o apuramento dos resultados e as consequências para determinar o vencedor no caso de o número de eleitores impossibilitado de ir a uma mesa de votos seja determinante para o resultado global. E se o universo de pessoas que não conseguir votar não for decisivo para determinar se é Ventura ou Seguro a entrar em Belém, o que acontecerá à abstenção? Esta é uma das perguntas que pode ver respondidas neste explicador. O que acontece à divulgação de resultados de domingo se a não realização por motivos atmosféricos for generalizada? O porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE), André Wemans, diz que a lei, nestas situações, prevê que nas assembleias em que o voto continuar a funcionar, é feito, como a lei prevê, mal fechem, o apuramento local. E, no final, a administração eleitoral dará a conhecer os resultados. Mas, Wemans, ressalva que serão provisórios. Havendo secções de votos ou um conjunto de secções de voto que adiem a eleição, o voto decorrerá no domingo seguinte. Os resultados provisórios serão conhecidos mesmo que a parte da população que não vote seja decisiva para o resultado final? Mesmo que a depressão Leonardo ganhe uma dimensão muito grande e que o conjunto dos portugueses que não possam votar seja decisivo para o resultado final, neste domingo dia 8, teremos sempre resultado parciais e provisórios. “Havendo alguma secção de voto ou só um conjunto de secções de voto que tenha sido adiada, de qualquer forma, teremos sempre de esperar por esses resultados no domingo seguinte. Se esses resultados forem determinantes para a determinação final do resultado, só saberemos, de facto, uma semana depois”, diz à Renascença, Wemans.

Que efeito terá nas populações que não votem este domingo essa semana de interregno caso os resultados não fiquem definidos. Pode condicionar o resultado final? Sem saber os locais e a dimensão das situações em que não será possível votar, esta pergunta não tem resposta imediata. Na noite de domingo haverá mais dados para perceber o que poderaá acontecer. E se o resultado ficar definido no domingo e os votantes que não puderam ir às urnas não forem decisivos, o que acontece? O mesmo que na situação anterior. As mesas de voto estarão abertas sete dias depois para a realização da eleição nos sítios em que dia 8 deste mês for impossível de o fazer. Aumentará a abstenção caso o resultado já esteja definido? “Isso caberá os eleitores, de facto, [decidir]”, diz o porta-voz da CNE. De qualquer das formas, o direito ao voto, naturalmente, permanece para cada um dos eleitores em que no seu local de voto for decretada a situação de calamidade.

“Cada eleitor decidirá, mesmo que já não vá alterar o resultado, a sua vontade de ir às urnas ou não. Obviamente a Comissão apela sempre à maior participação possível, mas nessas situações, a decisão cabe inteiramente aos eleitores que, eventualmente, venham a ser afetados por uma situação hipotética dessas”, assume. Ainda assim, Wemans reconhece que neste cenário não é “ilógico” pensar num aumento da abstenção. Até quando é que uma mesa de voto pode decretar que não há condições para votar no domingo? Pode ser até ao próprio dia da eleição e inclusive no próprio dia. Se por qualquer motivo se tornar impossível continuar com a votação num determinado local, a mesa pode encerrar a meio da votação a qualquer hora entre a abertura e o encerramento às 19h00. E o que acontece nessas mesas em que a eleição seja interrompida a meio? O ato eleitoral é repetido na integra. “Se for interrompido, os votos já realizados não são contados, e a votação é repetida na íntegra, porque, “claro, os eleitores que já votaram, mas que não foram contados poderão voltar a votar no domingo seguinte”. Quem levantou primeiro a hipótese de adiamento? O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse-o na quarta-feira e voltou a falar da possibilidade hoje. Defendeu que, em contextos extremos, a "prioridade" pode não ser ir a votos. “Eu não queria estar a falar sobre isso porque a decisão é dos presidentes de Câmara. Cada Câmara é um caso”, começou por sublinhar. Ainda assim, reconheceu que, “em situações extremas” como em Alcácer do Sal, os autarcas é que têm de avaliar o que é mais sensato no momento certo. Também o candidato presidencial André Ventura falou nisso e disse que vai propor esta quinta-feira o adiamento do ato eleitoral de segunda volta das presidenciais por uma semana, devido à situação de mau tempo que afeta o país desde a semana passada.

Já algum concelho tomou a decisão de adiar as eleições? Precisamente o concelho de Alcácer do Sal. A presidente da autarquia, Clarisse Campos, decidiu esta quinta-feira adiar as eleições presidenciais de domingo no concelho, devido à situação de calamidade, tendo já comunicado essa intenção à Comissão Nacional de Eleições (CNE). "Já tínhamos refletido ontem [quarta-feira] e falado com os presidentes de junta sobre essa eventualidade e hoje concretizámos com o envio às entidades competentes dessa decisão de não realizar as eleições" este domingo, revelou Clarisse Campos, em declarações à agência Lusa. Pode haver mais casos? É uma situação que está em cima da mesa e que, obviamente, está ligada à evolução da depressão Leonardo e as consequências que terá no terreno. O que prevê a CNE? A Comissão Nacional de Eleições (CNE) previu, na quarta-feira e também em declarações à Renascença, que a segunda volta das eleições presidenciais se realize com normalidade no próximo domingo, em todo o país. Ainda assim, devido às condições meteorológicas adversas previstas para os próximos dias, há já registo de alterações pontuais em algumas mesas de voto.