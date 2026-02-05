Vamos saber os resultados das Presidenciais no domingo se uma parte significativa do país não conseguir votar?

05 fev, 2026 - 15:11 • João Carlos Malta
O atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, começou na quarta-feira a falar da possibilidade de adiar as eleições presidenciais nas zonas mais afetadas do país pela depressão Kristin. Esta quarta-feira voltou ao tema e há já um município em que vão ser mesmo adiadas, o de Alcácer do Sal.
A Renascença foi tentar perceber como será feito o apuramento dos resultados e as consequências para determinar o vencedor no caso de o número de eleitores impossibilitado de ir a uma mesa de votos seja determinante para o resultado global.
E se o universo de pessoas que não conseguir votar não for decisivo para determinar se é Ventura ou Seguro a entrar em Belém, o que acontecerá à abstenção? Esta é uma das perguntas que pode ver respondidas neste explicador.
O porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE), André Wemans, diz que a lei, nestas situações, prevê que nas assembleias em que o voto continuar a funcionar, é feito, como a lei prevê, mal fechem, o apuramento local. E, no final, a administração eleitoral dará a conhecer os resultados. Mas, Wemans, ressalva que serão provisórios.
Havendo secções de votos ou um conjunto de secções de voto que adiem a eleição, o voto decorrerá no domingo seguinte.
Mesmo que a depressão Leonardo ganhe uma dimensão muito grande e que o conjunto dos portugueses que não possam votar seja decisivo para o resultado final, neste domingo dia 8, teremos sempre resultado parciais e provisórios.
“Havendo alguma secção de voto ou só um conjunto de secções de voto que tenha sido adiada, de qualquer forma, teremos sempre de esperar por esses resultados no domingo seguinte. Se esses resultados forem determinantes para a determinação final do resultado, só saberemos, de facto, uma semana depois”, diz à Renascença, Wemans.
Presidenciais 2026
Lei admite não realização do voto em algumas secçõ(...)
Sem saber os locais e a dimensão das situações em que não será possível votar, esta pergunta não tem resposta imediata. Na noite de domingo haverá mais dados para perceber o que poderaá acontecer.
O mesmo que na situação anterior. As mesas de voto estarão abertas sete dias depois para a realização da eleição nos sítios em que dia 8 deste mês for impossível de o fazer.
“Isso caberá os eleitores, de facto, [decidir]”, diz o porta-voz da CNE.
De qualquer das formas, o direito ao voto, naturalmente, permanece para cada um dos eleitores em que no seu local de voto for decretada a situação de calamidade.
“Cada eleitor decidirá, mesmo que já não vá alterar o resultado, a sua vontade de ir às urnas ou não. Obviamente a Comissão apela sempre à maior participação possível, mas nessas situações, a decisão cabe inteiramente aos eleitores que, eventualmente, venham a ser afetados por uma situação hipotética dessas”, assume.
Ainda assim, Wemans reconhece que neste cenário não é “ilógico” pensar num aumento da abstenção.
Pode ser até ao próprio dia da eleição e inclusive no próprio dia. Se por qualquer motivo se tornar impossível continuar com a votação num determinado local, a mesa pode encerrar a meio da votação a qualquer hora entre a abertura e o encerramento às 19h00.
O ato eleitoral é repetido na integra. “Se for interrompido, os votos já realizados não são contados, e a votação é repetida na íntegra, porque, “claro, os eleitores que já votaram, mas que não foram contados poderão voltar a votar no domingo seguinte”.
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse-o na quarta-feira e voltou a falar da possibilidade hoje. Defendeu que, em contextos extremos, a "prioridade" pode não ser ir a votos.
“Eu não queria estar a falar sobre isso porque a decisão é dos presidentes de Câmara. Cada Câmara é um caso”, começou por sublinhar. Ainda assim, reconheceu que, “em situações extremas” como em Alcácer do Sal, os autarcas é que têm de avaliar o que é mais sensato no momento certo.
Também o candidato presidencial André Ventura falou nisso e disse que vai propor esta quinta-feira o adiamento do ato eleitoral de segunda volta das presidenciais por uma semana, devido à situação de mau tempo que afeta o país desde a semana passada.
Mau tempo
Uma semana depois da tempestade Kristin, as condiç(...)
Precisamente o concelho de Alcácer do Sal. A presidente da autarquia, Clarisse Campos, decidiu esta quinta-feira adiar as eleições presidenciais de domingo no concelho, devido à situação de calamidade, tendo já comunicado essa intenção à Comissão Nacional de Eleições (CNE).
"Já tínhamos refletido ontem [quarta-feira] e falado com os presidentes de junta sobre essa eventualidade e hoje concretizámos com o envio às entidades competentes dessa decisão de não realizar as eleições" este domingo, revelou Clarisse Campos, em declarações à agência Lusa.
É uma situação que está em cima da mesa e que, obviamente, está ligada à evolução da depressão Leonardo e as consequências que terá no terreno.
A Comissão Nacional de Eleições (CNE) previu, na quarta-feira e também em declarações à Renascença, que a segunda volta das eleições presidenciais se realize com normalidade no próximo domingo, em todo o país. Ainda assim, devido às condições meteorológicas adversas previstas para os próximos dias, há já registo de alterações pontuais em algumas mesas de voto.
“Todas as informações que a Comissão Nacional de Eleições tem prevê que no domingo, em todo o país, vamos ter a segunda volta da eleição para o Presidente da República”, diz André Wemans, porta-voz da CNE.
Segundo este responsável, algumas instalações inicialmente previstas para funcionar como mesas de voto perderam as condições necessárias, obrigando a mudanças de local.
“Neste momento, as informações que a Comissão Nacional de Eleições tem há já a assinalar algumas alterações de mesas de voto”, explica.
Parte dessa informação já se encontra disponível no Portal do Eleitor.
No próprio dia, os eleitores podem ainda obter esclarecimentos através de uma mensagem de texto para o número 3838, indicando o número de identificação civil e a data de nascimento, ou através do site www.recenseamento.pt.
O porta-voz da CNE esclarece que a lei não prevê o adiamento geral de eleições. Ainda assim, admite exceções muito específicas. “O que a lei prevê é que um município, considerando as condições e se houver uma situação de calamidade na sua área, pode determinar que algumas secções de voto não tenham condições para realizar o ato eleitoral nesse dia”, explica.
Sim, como já dissemos, o candidato André Ventura acaba de o fazer. O presidente do Chega num almoço com autarcas, em São Bartolomeu de Messines, afirma que “ponderou muito” e tem falado com autarcas, que se está num “momento decisivo na democracia”. Segundo Ventura, é preciso pôr os cidadãos “acima de qualquer cálculo político”.
“Um político tem de responder e reagir ao que está a acontecer e perceber as prioridades. O que noto é que a última preocupação das pessoas são as eleições e votos”, sublinha.
André Ventura diz que vai apelar a Marcelo e a Seguro para adiar a votação: “Não é injusto nem desproporcional dizer que grande parte do país está em calamidade, estamos a atingir proporções de necessidades brutais e não temos capacidade de ter eleições marcadas neste contexto.”
“Há muitas zonas do país onde não vai ser possível votar”, resume.
Mau tempo
Presidente da República fala em "bom senso" e diz (...)