Vamos saber os resultados das Presidenciais no domingo se uma parte significativa do país não conseguir votar?

O atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, começou na quarta-feira a falar da possibilidade de adiar as eleições presidenciais nas zonas mais afetadas do país pela depressão Kristin. Esta quarta-feira voltou ao tema e há já um município em que vão ser mesmo adiadas, o de Alcácer do Sal.

A Renascença foi tentar perceber como será feito o apuramento dos resultados e as consequências para determinar o vencedor no caso de o número de eleitores impossibilitado de ir a uma mesa de votos seja determinante para o resultado global.

E se o universo de pessoas que não conseguir votar não for decisivo para determinar se é Ventura ou Seguro a entrar em Belém, o que acontecerá à abstenção? Esta é uma das perguntas que pode ver respondidas em

O que acontece à divulgação de resultados de domingo se a não realização por motivos atmosféricos for generalizada?

O porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE), André Wemans, diz que a lei, nestas situações, prevê que nas assembleias em que o voto continuar a funcionar, é feito, como a lei prevê, mal fechem, o apuramento local. E, no final, a administração eleitoral dará a conhecer os resultados. Mas, Wemans, ressalva que serão provisórios.

Havendo secções de votos ou um conjunto de secções de voto que adiem a eleição, o voto decorrerá no domingo seguinte.

Os resultados provisórios serão conhecidos mesmo que a parte da população que não vote seja decisiva para o resultado final?

Mesmo que a depressão Leonardo ganhe uma dimensão muito grande e que o conjunto dos portugueses que não possam votar seja decisivo para o resultado final, neste domingo dia 8, teremos sempre resultado parciais e provisórios.

“Havendo alguma secção de voto ou só um conjunto de secções de voto que tenha sido adiada, de qualquer forma, teremos sempre de esperar por esses resultados no domingo seguinte. Se esses resultados forem determinantes para a determinação final do resultado, só saberemos, de facto, uma semana depois”, diz à Renascença, Wemans.