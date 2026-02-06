Ventura quer adiar eleições depois de defender que "não deve entrar no tema"

Nas declarações aos jornalistas, no final do dia, depois da reunião com o presidente da Associação de Criadores de Gado do Algarve, André Ventura confirmou ainda ter contactado o Presidente da República para defender que o decreto do estado de emergência poderia ser uma hipótese. O chefe de Estado acabou por responder já depois da hora de jantar, para sublinhar que a a lei eleitoral não sendo alterada não permite esse adiamento e que já não há tempo para essa alteração.

Questionado pelos jornalistas sobre a lei eleitoral e a impossibilidade de se concretizar o pedido, mesmo que se conseguisse um consenso entre candidatos, André Ventura defendeu que há soluções. "Se o país estiver a ser atacado numa situação de guerra, vamos continuar a ter um ato eleitoral?", começou por questionar.

O candidato presidencial defendeu como alternativas o estado de emergência ou "um acordo municipal que envolva todos os municípios e a Associação Nacional de Municípios numa espécie de declaração de calamidade em todos" que permite que cada um peça o adiamento do ato eleitoral.

O pedido de André Ventura acabou por não colher grandes resultados, uma vez que Marcelo Rebelo de Sousa resolveu dizendo que já será impossível.

Nas declarações aos jornalistas, André Ventura foi questionado sobre se a proposta já não seria tardia, mas o candidato entendeu que ainda havia margem para discutir o assunto e decidir. Ventura reforçou ao longo do dia que "não faz sentido uma metade do país votar e outra não" - numa referência aos concelhos que estão a admitir pedir o adiamento do ato eleitoral depois das inundações e destruição deixadas pelas tempestades.

Para o candidato presidencial e líder do Chega, "é incompreensível" que "o IPMA está a dizer às pessoas para não sair de casa" e que os políticos acabem por dizer " arrisquem e vão votar".

Ainda esta quarta-feira durante a visita a uma adega em Beja, André Ventura foi questionado pelos jornalistas sobre o facto de a Comissão Nacional de Eleições ter recordado que os concelhos em situação de calamidade podem adiar as eleições. Na resposta André Ventura entendeu que não deveria comentar o assunto. "Sou candidato e penso que não devo entrar nesse tema. Espero que possa decorrer dentro da normalidade. Cumprirei as regras que forem definidas", disse na altura.

Nem 24 horas depois, com novas cheias conhecidas no país e uma situação mais preocupante em Alcácer do Sal, André Ventura entendeu que, afinal, já deveria falar sobre o tema. Acabou confrontado com a contradição entre o que defendeu na quarta-feira e o que propôs na quinta-feira. Na resposta, André Ventura insistiu que é necessário "abrir os olhos" defendendo que o assunto "não é da bolha mediática", realçando as previsões que se esperam para os próximos dias com o agravamento do estado do tempo.