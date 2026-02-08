Seguro: "Não serei oposição, serei exigência"

No discurso de vitória, o Presidente da República eleito, António José Seguro, quis desde já dizer o que quer ser nos próximos anos: "Não serei oposição, serei exigência".

Esta foi uma das promessas de Seguro perante um Centro Cultural das Caldas da Rainha cheio, em que centenas de apoiantes o receberam no palco com gritos de "Vitória". Seguro diz que os portugueses não desculparão os políticos se tudo ficar na mesma e promete que irá ser "o impulsionador dessa mudança para uma cultura de compromisso focada em soluções e na melhoria da vida dos portugueses". "Comigo não ficará tudo na mesma", prometeu.

"Estarei vigilante. Farei as perguntas difíceis e exigirei as respostas que o país precisa", acrescentou. Mas quis ressalvar mais do que uma vez que em Belém não estará o chefe da oposição. "Quanto à duração da legislatura, não será por mim que ela será interrompida", anunciou.