Seguro: "Não serei oposição, serei exigência"

08 fev, 2026 - 23:17 • João Carlos Malta
No discurso de vitória, o Presidente da República eleito, António José Seguro, quis desde já dizer o que quer ser nos próximos anos: "Não serei oposição, serei exigência".
Esta foi uma das promessas de Seguro perante um Centro Cultural das Caldas da Rainha cheio, em que centenas de apoiantes o receberam no palco com gritos de "Vitória". Seguro diz que os portugueses não desculparão os políticos se tudo ficar na mesma e promete que irá ser "o impulsionador dessa mudança para uma cultura de compromisso focada em soluções e na melhoria da vida dos portugueses". "Comigo não ficará tudo na mesma", prometeu.
"Estarei vigilante. Farei as perguntas difíceis e exigirei as respostas que o país precisa", acrescentou. Mas quis ressalvar mais do que uma vez que em Belém não estará o chefe da oposição. "Quanto à duração da legislatura, não será por mim que ela será interrompida", anunciou.
Ainda no campo das promessas para os próximos cinco anos, declarou que "em Belém, os interesses ficam à porta". " A palavra do Presidente terá peso e consequência", enfatizou.
Depois de ter deixado as primeiras palavras para as vítimas das cheias, o vencedor da segunda volta das eleições presidenciais quis deixar uma palavra a André Ventura.
"Como futuro Presidente da República acrescento que a partir desta noite deixámos de ser adversários e temos agora o dever partilhado de trabalhar para um Portugal mais desenvolvido e mais justo. A maioria que me elegeu extingue-se esta noite. Hoje falo-vos com o coração cheio, cheio de gratidão, cheio de emoção, cheio de responsabilidade", define o candidato que obteve 66,8% dos votos, sendo o Presidente da República mais votado de sempre, superando Mário Soares.
E como repetiu várias vezes na campanha, voltou a dizer no discurso de vitória que a liberdade que tem, "é a garantia da minha independência".
Em relação à dimensão da vitória, Seguro que durante a campanha pediu várias vezes para ver a sua legitimidade reforçada nesta eleição, disse que não esperava uma votação "desta grandeza".
Antes, Seguro fez um 'flashback' à sua história pessoal: "Quando olho para este momento lembro-me de onde vim. Recordo o menino de uma pequena vila do interior, filho de uma família simples que aprendeu o valor do trabalho, da honestidade e da palavra dada".
Seguiu para a juventude para recordar "que acreditou que a política pode ser serviço e que a democracia pode mudar vidas, que Portugal merece sempre mais, que as pessoas merecem sempre melhor".
Diz ser hoje o mesmo homem e que "esta vitória não é minha, é nossa, é de cada pessoa que acreditou e tem esperança num país melhor, num Portugal moderno e justo".
Seguro afirma depois que aceita "com muita humildade, enorme emoção e confiança" a eleição como Presidente da República.
"O Presidente de todos, todos, todos os portugueses, dos que votaram em mim, dos que fizeram outra opção, dos que ainda não votaram e dos que optaram por não votar", resumiu.
Para Seguro, agora abre-se um novo tempo. Terminado o ciclo eleitoral de três eleições e quatro idas às urnas em apenas nove meses, "não há desculpas".
"Portugal tem uma oportunidade única para que os partidos políticos, o Parlamento e o Governo encontrem soluções duradouras para resolver os graves problemas que enfrentamos na saúde, no acesso à habitação, na criação de oportunidades para os jovens, no combate à desigualdade entre homens e mulheres, na diminuição da pobreza, na criação de riqueza e de melhores condições de vida para todos os portugueses", enumerou.
Sobre o uso da palavra, Seguro disse que não falará "por tudo e por nada". "Mas quando falar, será para defender o interesse público, garantir a independência nacional e assegurar as condições do exercício da nossa soberania", garantiu.
