Seguro "roubou" 76 concelhos a Ventura e conquistou os três de Marques Mendes

António José Seguro partiu para a segunda volta com uma grande vantagem: a 18 de janeiro já tinha vencido 226 concelhos do país, enquanto André Ventura tinha sido o mais votado em 79 e em apenas três o vencedor não tinha sido nenhum dos dois.

Nesta segunda volta das presidenciais, Seguro foi o mais votado por todo o país, perdendo apenas dois concelhos para André Ventura, Elvas e São Vicente.

Ficam ainda por decidir três concelhos — Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos e Golegã — que viram as eleições serem adiadas para 15 de fevereiro devido ao mau tempo da última semana e meia, além de outras sete freguesias de outros cinco municípios.

Destes três, Seguro tinha vencido na primeira volta em Alcácer do Sal e Arruda dos Vinhos, enquanto Ventura foi o mais votado na Golegã.

Contas feitas, neste momento, Seguro consegue 303 concelhos do país, enquanto André Ventura tem apenas dois.