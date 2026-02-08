Seguro "roubou" 76 concelhos a Ventura e conquistou os três de Marques Mendes

08 fev, 2026 - 23:54 • Diogo Camilo
António José Seguro partiu para a segunda volta com uma grande vantagem: a 18 de janeiro já tinha vencido 226 concelhos do país, enquanto André Ventura tinha sido o mais votado em 79 e em apenas três o vencedor não tinha sido nenhum dos dois.
Nesta segunda volta das presidenciais, Seguro foi o mais votado por todo o país, perdendo apenas dois concelhos para André Ventura, Elvas e São Vicente.
Ficam ainda por decidir três concelhos — Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos e Golegã — que viram as eleições serem adiadas para 15 de fevereiro devido ao mau tempo da última semana e meia, além de outras sete freguesias de outros cinco municípios.
Destes três, Seguro tinha vencido na primeira volta em Alcácer do Sal e Arruda dos Vinhos, enquanto Ventura foi o mais votado na Golegã.
Contas feitas, neste momento, Seguro consegue 303 concelhos do país, enquanto André Ventura tem apenas dois.
Em relação à primeira volta, Seguro "rouba" 77 concelhos onde Ventura tinha sido o mais votado na primeira volta, incluindo dois dos concelhos onde o Chega tem câmara municipal, Albufeira e Entroncamento.
Os únicos dois concelhos que Ventura conseguiu manter-se como o mais votado foram Elvas e São Vicente.
Seguro foi também o mais votado nos três concelhos onde o vencedor não tinha sido nenhum dos dois — Fafe, Boticas e Sernancelhe, vencidos por Marques Mendes. Tal como os concelhos, Seguro vence também todos os distritos do país.