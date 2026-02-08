Seguro vence com o maior número de votos de sempre de um candidato em presidenciais

As eleições ficam ainda marcadas pelo maior número de votos nulos, com mais de 97 mil, e pelo segundo maior número de votos em branco, com cerca de 174 mil, apenas atrás de 2011, na reeleição de Cavaco Silva.

Esta segunda volta das presidenciais teve uma participação ligeiramente menor que a da primeira volta, com uma abstenção de 49,89%. Ao todo votaram quase 5,5 milhões de portugueses, menos cerca de 280 mil que a 18 de janeiro. Ainda assim, será a segunda maior participação em presidenciais dos últimos 20 anos.

Seguro foi o mais votado por todo o país, perdendo apenas dois concelhos para André Ventura, Elvas e São Vicente, ficando por decidir ainda três concelhos — Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos e Golegã.

Em relação à primeira volta, Seguro "rouba" 77 concelhos onde Ventura tinha sido o mais votado na primeira volta e é também o mais votado nos três concelhos onde o vencedor não tinha sido nenhum dos dois — Fafe, Boticas e Sernancelhe, vencidos por Marques Mendes. Tal como os concelhos, Seguro vence também todos os distritos do país.