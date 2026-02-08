Seguro vence com o maior número de votos de sempre de um candidato em presidenciais

08 fev, 2026 - 23:05 • Diogo Camilo
António José Seguro é o novo Presidente da República Portuguesa, com quase 3,5 milhões de votos, o maior número de eleitores de sempre a escolher um só candidato numa eleição em Portugal, ultrapassando o número recorde de votantes em presidenciais, que pertencia a Mário Soares nas eleições de 1991.
O candidato apoiado pelo PS consegue 66,8% dos votos, mais do dobro de André Ventura, que tem 1,73 milhões de votos — 33,2%. Ficam ainda a faltar apurar os resultados de 17 freguesias e outras três secções de voto em oito municípios diferentes, que adiaram as eleições para 15 de fevereiro devido ao mau tempo das últimas duas semanas.
Ventura, com estes votos, não consegue ultrapassar o número de eleitores em Seguro na primeira volta, conseguindo mais 400 mil votos do que no primeiro sufrágio.
As eleições ficam ainda marcadas pelo maior número de votos nulos, com mais de 97 mil, e pelo segundo maior número de votos em branco, com cerca de 174 mil, apenas atrás de 2011, na reeleição de Cavaco Silva.
Esta segunda volta das presidenciais teve uma participação ligeiramente menor que a da primeira volta, com uma abstenção de 49,89%. Ao todo votaram quase 5,5 milhões de portugueses, menos cerca de 280 mil que a 18 de janeiro. Ainda assim, será a segunda maior participação em presidenciais dos últimos 20 anos.
Seguro foi o mais votado por todo o país, perdendo apenas dois concelhos para André Ventura, Elvas e São Vicente, ficando por decidir ainda três concelhos — Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos e Golegã.
Em relação à primeira volta, Seguro "rouba" 77 concelhos onde Ventura tinha sido o mais votado na primeira volta e é também o mais votado nos três concelhos onde o vencedor não tinha sido nenhum dos dois — Fafe, Boticas e Sernancelhe, vencidos por Marques Mendes. Tal como os concelhos, Seguro vence também todos os distritos do país.