A noite de Ano Novo de Seguro.“5,4,3,2,1... vitória”

Se a entrada de Seguro no auditório do Centro Cultural das Caldas da Rainha foi quase mimética à noite eleitoral da primeira volta, subindo a uma das cadeiras da sala para cumprimentar a multidão, nem tudo foi igual. Desta vez, o candidato contou com a presença do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, que, contudo, não ficou para ouvir o discurso de vitória. Saiu 45 minutos depois de ter entrado para dar “um abraço de amizade” ao ex-líder socialista, que é agora recordista no número de votos numas eleições em Portugal – conseguindo ser a escolha de eleitores que atravessam a esquerda e a direita política.

O PS ganha um balão de oxigénio com esta vitória considerada histórica? O partido tem eleições diretas para a liderança dentro de meses, Carneiro é recandidato a secretário-geral, mas nem na vitória desta noite Seguro dá sinal de querer fazer parte do ecossistema socialista. “A vida do PS é com o líder do PS”, despachou o Presidente eleito que foi algo ambíguo sobre a entrega ou não do cartão de militante agora que está eleito.

Esta foi a noite em que também o "segurismo" ajustou as suas contas. A dada altura um ex-deputado do PS, que sempre foi muito próximo do ex-líder socialista, dizia à Renascença que “agora são todos seguristas, quando há uns meses andavam a dizer mal dele”. As feridas provocadas pelas diretas de 2014, contra António Costa, mantêm-se com uma cicatriz profunda.

A noite terminou tranquila, sem ambiente de festa. As pessoas saíram a passo do Centro Cultural das Caldas da Rainha, de bandeiras enfiadas debaixo do braço, em silêncio e com o Presidente eleito a ir a pé para casa como se um espetáculo tivesse acabado e ala que amanhã é dia de trabalho.