A noite de Ano Novo de Seguro.“5,4,3,2,1... vitória”

09 fev, 2026 - 01:59 • João Maldonado , Susana Madureira Martins

Nem na noite da vitória presidencial Seguro deu sinal de querer fazer parte do ecossistema socialista. “A vida do PS é com o líder do PS”, despachou o Presidente eleito que foi algo ambíguo sobre a entrega ou não do cartão de militante agora que está eleito.

Vai ser histórico”. Uma hora antes de as televisões anunciarem as primeiras projeções, um dos elementos da caravana de António José Seguro dava como certa a vitória do ex-líder do PS no mano a mano com André Ventura. “Pode ir até aos 70%”, antecipava-se mesmo, o que não chegou a acontecer, mas andou lá perto, chegou aos 66,82%.

À hora das projeções, pelas 19h00, os apoiantes de Seguro que se encontravam no átrio do Centro Cultural das Caldas da Rainha, onde decorreu a noite eleitoral do socialista, estavam como que numa noite de Ano Novo, a olhar para o comboio de televisões ali instaladas e desataram a fazer a contagem decrescente até aparecerem as projeções de cada televisão. Ouviu-se um enorme "bruá" e ouviu-se “vitória, vitória”.

Estava tudo cronometrado como se de uma encenação fosse, tal como ao longo da campanha da primeira e da segunda volta, em que Seguro tentou sempre controlar a agenda e mediu ao milímetro sempre tudo o que disse.

Uma hora depois das projeções, o Presidente da República eleito saía de casa para percorrer a pé, acompanhado pela mulher, Margarida e pelos dois filhos, os cerca de 100 metros até ao Centro Cultural, ultrapassando a chuva que a essa hora caía nas Caldas das Rainha.

Seguro: "Não serei oposição, serei exigência"

A confusão de jornalistas, entre câmaras e microfones, era brutal. Os empurrões eram muitos para garantir que nada, nestes primeiros minutos do escolhido pelos portugueses, era perdido. Mas Seguro, que ainda soltou um “estou emocionado”, em voz baixinha, nada queria com os repórteres neste momento em termos de respostas concretas. A preocupação foi sempre, perante as múltiplas perguntas colocadas: “Tenham cuidado, ninguém se magoe”.

A distância que se faz em cinco minutos de passo lento foi sendo interrompida por um ou outro apoiante, que ali estavam a meio ambicionando cumprimentar o chefe de Estado eleito. E o ritual manteve-se à entrada, à saída e ao longo da noite, sempre que se moveu no interior do Centro de Congressos. Beijinhos e abraços a praticamente todos aqueles que arriscavam chegar-se à frente, independentemente da idade, ultrapassando o batalhão que o rodeava.

Alcançado o destino, enfiou-se numa sala onde se reuniu com os seus mais próximos, onde se incluem a mandatária nacional, Maria do Carmo Fonseca ou Óscar Gaspar, o atual presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada e um dos principais conselheiros do tempo em que era líder do PS.

Se a entrada de Seguro no auditório do Centro Cultural das Caldas da Rainha foi quase mimética à noite eleitoral da primeira volta, subindo a uma das cadeiras da sala para cumprimentar a multidão, nem tudo foi igual. Desta vez, o candidato contou com a presença do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, que, contudo, não ficou para ouvir o discurso de vitória. Saiu 45 minutos depois de ter entrado para dar “um abraço de amizade” ao ex-líder socialista, que é agora recordista no número de votos numas eleições em Portugal – conseguindo ser a escolha de eleitores que atravessam a esquerda e a direita política.

O PS ganha um balão de oxigénio com esta vitória considerada histórica? O partido tem eleições diretas para a liderança dentro de meses, Carneiro é recandidato a secretário-geral, mas nem na vitória desta noite Seguro dá sinal de querer fazer parte do ecossistema socialista. “A vida do PS é com o líder do PS”, despachou o Presidente eleito que foi algo ambíguo sobre a entrega ou não do cartão de militante agora que está eleito.

Esta foi a noite em que também o "segurismo" ajustou as suas contas. A dada altura um ex-deputado do PS, que sempre foi muito próximo do ex-líder socialista, dizia à Renascença que “agora são todos seguristas, quando há uns meses andavam a dizer mal dele”. As feridas provocadas pelas diretas de 2014, contra António Costa, mantêm-se com uma cicatriz profunda.

A noite terminou tranquila, sem ambiente de festa. As pessoas saíram a passo do Centro Cultural das Caldas da Rainha, de bandeiras enfiadas debaixo do braço, em silêncio e com o Presidente eleito a ir a pé para casa como se um espetáculo tivesse acabado e ala que amanhã é dia de trabalho.

