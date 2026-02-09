Abstenção na segunda volta ficou acima das eleições de 2001

09 fev, 2026 - 00:04 • João Pedro Quesado
Depois de uma primeira volta quase recordista de participação, a segunda volta das eleições presidenciais de 2026 viu a abstenção crescer ligeiramente e ficar acima da registada em 2001.
Faltam contar os votos em sete consultados e 20 freguesias do território nacional — freguesias que só votam a 15 de fevereiro. Para já, são 5,48 milhões de votos, menos que os 5,77 milhões da primeira volta, fazendo a abstenção ficar, para já, em 49,89%.
Em território nacional, a abstenção registada é de 41,24%, admitida pela projeção da sondagem à boca das urnas de SIC, TVI e CNN Portugal — que colocava a abstenção entre 37,5% e 42,5%. Este valor fica ligeiramente fora, para já, do intervalo da projeção da RTP — que admitia entre 42% e 48% de abstenção.
Apesar de a abstenção ficar acima dos 49,09% de 2001, o número de votantes é maior — um milhão mais do que nesse ano. A mesma lógica é válida para as eleições de 1991 e 1976, com menos abstenção mas também menos votantes do que na segunda volta de 2026.
Entre a primeira e a segunda volta havia uma diferença de mais 174.662 eleitores. Os cadernos eleitorais contavam, no total, com 11.039.672 eleitores na segunda volta das eleições presidenciais de 2026.
António José Seguro venceu as eleições presidenciais com um número recorde de votos em eleições portuguesas. O novo Presidente da República toma posse a 9 de março.