Como foram eleições em calamidade? Abstenção cresceu mais, Seguro venceu todos os concelhos afetados

Subida da abstenção foi maior nos concelhos em calamidade

Se olharmos para todo o país, os dez concelhos onde a abstenção subiu mais pertencem todos à lista de 68 municípios ainda em estado de calamidade até ao dia 15 de fevereiro. Destes, três adiaram eleições para a próxima semana — Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos e Golegã —, além de outros cinco concelhos que adiaram as eleições em quatro freguesias e três secções de voto.

Entre eles estão os concelhos que temos visto nas notícias todos os dias como os mais afetados pela tempestade Kristin e pelo efeito do mau tempo dos dias seguintes: Leiria, Pombal, Alvaiázere, Marina Grande, Figueiró dos Vinhos, Ferreira do Zêzere, Sertã, Ansião, Ourém e Porto de Mós.

Em Leiria, onde fica a freguesia de Milagres, a abstenção subiu 9,5 pontos percentuais em relação à primeira volta — a maior diferença entre todos os concelhos do país.

Depois de terem votado cerca de 73 mil pessoas na primeira volta, este domingo votaram menos 10 mil — cerca de 63 mil. Fora deste número fica a freguesia de Bidoeira de Cima, que tem mais de dois mil eleitores inscritos e onde Luís Marques Mendes foi o mais votado na primeira volta.

Leiria tem ainda oito das freguesias com o maior aumento de abstenção da primeira volta para a segunda volta: Milagres, Santa Eufémia e Boa Vista, Monte Real e Carvide, Colmeias e Memória, Ortigosa, Souto da Carpalhosa, Monte Redondo e Amor.

No mesmo distrito ficam outros dos concelhos onde a participação caiu a pique de um sufrágio para outro, todos eles em situação de calamidade. Em Alvaiázere, Pombal, Marinha Grande e Figueiró dos Vinhos, a abstenção cresceu mais de oito pontos. Todos eles contam com freguesias onde a abstenção cresceu mais.