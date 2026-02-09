Como foram eleições em calamidade? Abstenção cresceu mais, Seguro venceu todos os concelhos afetados

09 fev, 2026 - 20:26 • Diogo Camilo
Sem luz, sem comunicações e com estragos da tempestade Kristin que ainda não foram reparados. Foi assim que a freguesia de Milagres, no concelho de Leiria, chegou ao dia de eleições de segunda volta das presidenciais. O resultado? Um dos maiores aumentos de abstenção da primeira para a segunda volta.
Mais de metade dos inscritos não apareceram para votar, para uma abstenção de 53%. Na primeira volta, o cenário tinha sido bem diferente — 37,5% de abstenção. Foram menos 434 pessoas a votar, numa freguesia com menos de 2.800 eleitores.
Apesar dos prejuízos óbvios, quem saiu para votar deixou claro quem queria como Presidente da República: depois de Ventura ter vencido na primeira volta, com 406 votos, na segunda volta teve 423, enquanto Seguro cresceu dos 389 votos para os 812, mais do que duplicando o seu resultado em Milagres.
A pequena freguesia de Leiria é o espelho perfeito do que aconteceu nesta segunda volta de presidenciais: a abstenção cresceu em todos os concelhos em calamidade que foram a votos no domingo e em todos estes municípios António José Seguro foi o mais votado, mesmo naqueles onde Ventura tinha vencido na primeira volta.
Se olharmos para todo o país, os dez concelhos onde a abstenção subiu mais pertencem todos à lista de 68 municípios ainda em estado de calamidade até ao dia 15 de fevereiro. Destes, três adiaram eleições para a próxima semana — Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos e Golegã —, além de outros cinco concelhos que adiaram as eleições em quatro freguesias e três secções de voto.
Entre eles estão os concelhos que temos visto nas notícias todos os dias como os mais afetados pela tempestade Kristin e pelo efeito do mau tempo dos dias seguintes: Leiria, Pombal, Alvaiázere, Marina Grande, Figueiró dos Vinhos, Ferreira do Zêzere, Sertã, Ansião, Ourém e Porto de Mós.
Em Leiria, onde fica a freguesia de Milagres, a abstenção subiu 9,5 pontos percentuais em relação à primeira volta — a maior diferença entre todos os concelhos do país.
Depois de terem votado cerca de 73 mil pessoas na primeira volta, este domingo votaram menos 10 mil — cerca de 63 mil. Fora deste número fica a freguesia de Bidoeira de Cima, que tem mais de dois mil eleitores inscritos e onde Luís Marques Mendes foi o mais votado na primeira volta.
Leiria tem ainda oito das freguesias com o maior aumento de abstenção da primeira volta para a segunda volta: Milagres, Santa Eufémia e Boa Vista, Monte Real e Carvide, Colmeias e Memória, Ortigosa, Souto da Carpalhosa, Monte Redondo e Amor.
No mesmo distrito ficam outros dos concelhos onde a participação caiu a pique de um sufrágio para outro, todos eles em situação de calamidade. Em Alvaiázere, Pombal, Marinha Grande e Figueiró dos Vinhos, a abstenção cresceu mais de oito pontos. Todos eles contam com freguesias onde a abstenção cresceu mais.
Da lista de 25 freguesias com maior aumento de abstenção estão 21 freguesias em concelhos da situação de calamidade: oito em Leiria, oito em Pombal e ainda freguesias em Alvaiázere, Ferreira do Zêzere, Figueiró dos Vinhos, Sertã e Marinha Grande. Em todas elas, António José Seguro foi o mais votado.
Além da subida da abstenção, olhando para os resultados dos municípios mais afetados pelo mau tempo das últimas três semanas é fácil constatar que António José Seguro foi o mais votado em todos eles.
Seguro ganhou em todos os 65 municípios que foram a votos, inclusive nos 17 onde tinha sido Ventura o mais votado na primeira volta.
É o caso de Pedrógão Grande, no distrito de Leiria. Na primeira volta, Ventura venceu Seguro por apenas dois votos (396 contra 394), mas na segunda volta Seguro teve mais 500 votos que Ventura, vencendo com o dobro dos votos do seu adversário.
Este foi um dos maiores crescimentos de voto em António José Seguro em todo o país, apenas atrás do próprio concelho de Leiria e de outros como Porto ou Oeiras.
Entre os concelhos em calamidade que viram Seguro vencer depois de Ventura ter sido o mais votado na primeira volta está o Entroncamento, onde o autarca é do Chega e o partido já tinha sido o mais votado nas legislativas do ano passado.