De candidato presidencial a primeiro-ministro? Ventura perde mas quer caminho para a "governação"

Ventura quis atirar já o objetivo do partido para umas eleições legislativas e defende que o partido "tem que fazer mais e trabalhar mais".

As entrelinhas são claras. André Ventura não vai desistir de chegar ao poder. Ao longo da campanha e da sua candidatura questionou-se se era em Belém que queria realmente estar. O candidato disse sempre que sim, mas nunca chegou a abrir a discussão sobre o futuro do Chega. Foram também alguns apoiantes que lhe diziam que devia ser antes primeiro-ministro e parece que esse voltou a ser o foco de Ventura.

Não vencemos, mas estamos no caminho dessa vitória

O candidato presidencial vai agora trocar de gravata e voltar à de líder da oposição - que na verdade foi usando durante a campanha para avaliar a gestão do Governo à calamidade e ao comboio de tempestades - já a prever os próximos anos com o adversário a ser o anfitrião do Palácio de Belém prometeu boas relações institucionais de "cooperação" e chegou a desejar sucesso a Seguro. "O sucesso de António José Seguro à frente de Portugal será o sucesso de todos", disse.

Por baixo do fato, André Ventura manteve-se o lema "todo contra um" lançado pelo candidato no arranque das ultimas semanas de campanha, antes da tempestade, face a falta de apoio.

Também no fecho, em cima do bolo da derrota, Ventura quis colocar a cereja do que apelidou de elites e sistema. "Com um sistema inteiro contra nós procurámos convencer, mobilizar. Com uma parte do país, com Bruxelas contra nós, conseguimos ainda assim o melhor resultado de sempre. Não vencemos, mas estamos no caminho dessa vitória.”, disse.

O candidato presidencial deixa - uma vez mais a corrida a Belém - , leva um resultado histórico na mala e o foco de colocar o Chega na "governação" do país.