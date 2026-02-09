De candidato presidencial a primeiro-ministro? Ventura perde mas quer caminho para a "governação"

09 fev, 2026 - 01:15 • Filipa Ribeiro
André Ventura perdeu a segunda volta das eleições presidenciais e reconheceu a derrota mas, com um sorriso introvertido no rosto que se assemelhava a desilusão, quis sublinhar o que era previsível: conseguiu a "liderança da direita" e estendeu a passadeira para o Chega ser a "governação".
O espírito vivido este domingo na sede eleitoral do candidato do Chega instalada no Hotel Marriott, em Lisboa, foi semelhante ao da campanha eleitoral das últimas semanas para a segunda volta: Silêncio, pouca música e euforia contida.
Numa sala a meio gás, com muitas bandeiras espalhadas - da campanha e de Portugal - não houve qualquer ruído quando foram conhecidos os resultados. Os apoiantes fizeram-se ouvir apenas quando o candidato entrou na sala para o discurso de derrota.
O ambiente bastante arrefecido sentiu-se até pela entrada de Ventura que não foi pelas traseiras, mas pela garagem. O candidato desviou-se do espaço que tinha sido preparado para declarações à chegada e aumentou o segredo sobre o que viria a ser o seu discurso final.
André Ventura perdeu e não pareceu surpreendido. Acabou a segunda volta com o maior resultado de sempre - com mais de 99% dos votos contados, a candidatura conseguiu mais de um milhão de 729 mil votos, sendo que nas legislativas do ano passado o Chega recebeu mais de um milhão e 400 mil votos.
O candidato e líder do Chega provou conseguir mobilizar votos, mas parece ter ficado longe de agregar a direita. No entanto, agarrou-se à percentagem para afirmar o partido como "a nova liderança da direita".
Lideramos a direita e vamos em breve governar este país
Neste noite eleitoral, André Ventura conseguiu mais 33% dos votos na segunda volta das eleições presidenciais e, rapidamente, recordou que a AD foi eleita para governar o país com apenas 31,21%.
No discurso em que assumiu a derrota e parabenizou o adversário António José Seguro, o líder do Chega puxou da calculadora para afirmar: “Lideramos a direita e vamos em breve governar este país”.
A tese foi repetida no discurso de derrota e era essa ideia que criava entusiasmo nos que escolheram passar a noite com o candidato. Com todos os dirigentes de peso do partido sentados em cadeiras na frente do palco, André Ventura quis reforçar que ultrapassou o resultado da AD. "Superamos a percentagem da AD das últimas legislativas (...) é justo dizer que os portugueses nos colocaram no caminho para governar o país".
Ventura quis atirar já o objetivo do partido para umas eleições legislativas e defende que o partido "tem que fazer mais e trabalhar mais".
As entrelinhas são claras. André Ventura não vai desistir de chegar ao poder. Ao longo da campanha e da sua candidatura questionou-se se era em Belém que queria realmente estar. O candidato disse sempre que sim, mas nunca chegou a abrir a discussão sobre o futuro do Chega. Foram também alguns apoiantes que lhe diziam que devia ser antes primeiro-ministro e parece que esse voltou a ser o foco de Ventura.
Não vencemos, mas estamos no caminho dessa vitória
O candidato presidencial vai agora trocar de gravata e voltar à de líder da oposição - que na verdade foi usando durante a campanha para avaliar a gestão do Governo à calamidade e ao comboio de tempestades - já a prever os próximos anos com o adversário a ser o anfitrião do Palácio de Belém prometeu boas relações institucionais de "cooperação" e chegou a desejar sucesso a Seguro. "O sucesso de António José Seguro à frente de Portugal será o sucesso de todos", disse.
Por baixo do fato, André Ventura manteve-se o lema "todo contra um" lançado pelo candidato no arranque das ultimas semanas de campanha, antes da tempestade, face a falta de apoio.
Também no fecho, em cima do bolo da derrota, Ventura quis colocar a cereja do que apelidou de elites e sistema. "Com um sistema inteiro contra nós procurámos convencer, mobilizar. Com uma parte do país, com Bruxelas contra nós, conseguimos ainda assim o melhor resultado de sempre. Não vencemos, mas estamos no caminho dessa vitória.”, disse.
O candidato presidencial deixa - uma vez mais a corrida a Belém - , leva um resultado histórico na mala e o foco de colocar o Chega na "governação" do país.