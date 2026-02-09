Dos 6% aos 66%. O dia em que o "patinho feio" se transformou no Presidente mais votado de sempre

Nos dias de euforia, muitos esquecem os momentos difíceis em que tudo parece negro. O Presidente da República eleito, António José Seguro, com 66,8% dos votos, quis recordar, na saída de casa em direção ao Centro Cultural das Caldas da Rainha, que a caminhada para Belém começou com uma sondagem que lhe dava “6%“.

Seguro reconheceu a beleza do momento. “É bonito”, disse. Em relação a um possível sentimento de vingança perante um partido, o PS, que muito demorou em o apoiar e um país que o viu no início com muita desconfiança, Seguro não quer sequer falar em “ajuste de contas”.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Até porque a noite era de recordes. Nos próximo cinco anos, o menino de Penamacor - filho de uma família simples que aprendeu o valor do trabalho - vai ser o próximo inquilino de Belém.

Obteve quase 3,5 milhões de votos, o maior número de eleitores de sempre a escolher um só candidato numa eleição em Portugal, ultrapassando o número recorde de votantes em presidenciais, que pertencia a Mário Soares nas eleições de 1991.