Em Alcácer, ninguém garante votar no próximo domingo. "Vivemos uma guerra, ninguém se lembra de eleições"

09 fev, 2026 - 07:00 • Alexandre Abrantes Neves

As eleições foram adiadas uma semana no concelho, mas a população não está convencida em ir às urnas. Uns dizem temer que as cheias não passem, outros queixam-se de que não faz sentido ir votar agora que António José Seguro já foi eleito. "Não há condições morais", ouve-se em Alcácer.

Os olhos estão todos fixos ora na água, ora em tudo o que está por limpar. O rio na Avenida dos Aviadores, em Alcácer do Sal, não dá tréguas: por poucas horas, ainda vai recuando à mercê da chuva menos forte, mas rapidamente volta a subir e a invadir casas e lojas à medida que as barragens do Sado vão descarregando.

Nuno Olímpio ampara-se no muro que já tem a tinta a roer ao fundo por força da água. Está a 400 metros de distância da pastelaria que tem na zona ribeirinha da cidade. Nas últimas duas semanas, conseguiu entrar lá apenas uma vez.

“Chegou a ter água a 2,70 metros de altura. Prejuízos não consigo dizer o valor, mas talvez 40, 50 mil euros. Só um balcão daqueles custa 20 mil euros”, contabiliza à Renascença. “Vamos deixar isto passar tudo, esperar que este mediatismo aqui acabe e depois, quando ficarmos cá sozinhos, aí é que nós vamos ver como é que isto vai funcionar”.

Os últimos dias têm sido reflexo da imprevisibilidade em Alcácer do Sal. Já por mais do que uma vez que teve equipas e pessoas fechadas para o ajudarem com as limpezas, mas os planos acabaram por ir (literalmente) por água abaixo, com as subidas e descidas constante do rio Sado. “Não queria acreditar, porque já estou saturado. Já são 15 dias que ando aqui com água aqui dentro neste estabelecimento”.

Fazer planos é hora a hora – ou maré a maré – e, por isso, tentar saltar uma semana e visualizar o próximo domingo é impossível. “Acho que, olhando como o país está – todo –, acho que nem deve haver. Mas pronto, os políticos é que mandam nisto”.

Alcácer do Sal é um dos três concelhos onde a calamidade provocada pelas tempestades das últimas semanas obrigaram a adiar por uma semana a segunda volta das eleições presidenciais. Nuno não garante sequer que vá até lá colocar a cruz no boletim. “Olhando uma catástrofe desta que se está a passar no país, acho que não havia sentido estar a fazer”.

São mais de nove mil eleitores inscritos em Alcácer do Sal, mas no domingo de eleições quase nenhum se lembrou da segunda volta das presidenciais. Nem aqueles que tiveram pouco ou nenhum prejuízo. “Mas alguém quer saber disso? Ah, alguma vez!”. Rita Morgado vai ouvindo a irmã, abstencionista há vários anos. Não é tão crítica, mas também confessa que já nem se lembrava de que o inquilino do Palácio de Belém ia mudar.

Alcácer está a viver uma espécie de guerra, um cenário de guerra. Ninguém se lembra... Neste momento, acho que o menos importante são as eleições. Estas pessoas precisam todas de muita ajuda”, refere.

Nuno Olímpio perdeu tudo da pastelaria que ergueu na zona ribeirinha de Alcácer do Sal – soma prejuízos de, pelo menos, 40 mil euros. Foto: Alexandre Abrantes Neves/RR
Nas ruas de Alcácer, os comerciantes tentam limpar tudo o que podem, também por razões de saúde pública. Foto: Alexandre Abrantes Neves/RR
Rita Morgado viu o psio térreo de casa ser varrido pelo rio Sado. "Pelo menos, tenho trabalho", conta à Renascença. Foto: Alexandre Abrantes Neves/RR
O empresário João Barros é claro: "Não há condições morais para fazer eleições em Alcácer". Foto: Alexandre Abrantes Neves/RR
Na casa alugada onde vive, a água andou a rodear por várias horas, mas rapidamente varreu tudo. Bastaram 15 minutos para estragar dezenas de móveis no andar de baixo e mandar para o lixo milhares de euros, desde roupa a louça. Ainda assim, Rita diz não ser dos piores casos.

“Eu fiquei sem nada da minha casa, mas houve quem ficasse sem ganha-pão. Porque há famílias ali na restauração, são famílias completas a depender do negócio. Eu ainda tenho trabalho.”

Tudo isto joga na ponderação de Rita sobre o próximo domingo que, admite, também não vê grande sentido em ir votar já sabendo quem é o próximo Presidente da República. “Depende de como estiver tudo, depende de como estiver a minha cabeça”, desvaloriza.

Umas ruas mais à frente, com dois restaurantes com prejuízos a 100% provocados pelas cheias, João Barros vai limpando o que resta da sua loja e dos vizinhos. As pistolas de água fazem alvo nas panelas e talheres escondidos no meio da terra e só são pousadas para puxar do detergente que é freneticamente esfregado, como quem também deixa a frustração de não ser possível controlar a natureza.

“Estamos a limpar por uma questão de higiene e segurança. Tínhamos muito produto alimentar que estava a começar a apodrecer. Há aqui muita comida, muitas rações e isto pode converter-se num problema de saúde pública”, esclarece.

Por aqui, as preocupações na cabeça são muitas. Neste momento, João não tem capacidade para pagar o salário dos 12 funcionários no final do mês e teme atrasos na chegada dos apoios do Estado. “Sem os layoffs, não conseguimos a subsistência dos negócios para depois mais tarde voltarmos a abrir e voltarmos a gerar emprego em Alcácer”, aponta, assinalando ainda que, entre os estragos provocados pela água e o prejuízo de manter as portas fechadas, as contas já rondam os 250 mil euros.

Perante a calamidade, considera que este não é o tempo para eleições – e duvida seriamente que o próximo domingo o seja.

“Neste momento, em Alcácer, não há partidos, não há clubes, não há religiões. Há união, há tentar sobreviver, há tentar remontar os negócios e as famílias”, declara, como quem põe uma pedra sobre o assunto. “Não há condições morais para se fazer eleições em Alcácer”.

