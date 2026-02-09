Em Alcácer, ninguém garante votar no próximo domingo. "Vivemos uma guerra, ninguém se lembra de eleições"

Os olhos estão todos fixos ora na água, ora em tudo o que está por limpar. O rio na Avenida dos Aviadores, em Alcácer do Sal, não dá tréguas: por poucas horas, ainda vai recuando à mercê da chuva menos forte, mas rapidamente volta a subir e a invadir casas e lojas à medida que as barragens do Sado vão descarregando.

Nuno Olímpio ampara-se no muro que já tem a tinta a roer ao fundo por força da água. Está a 400 metros de distância da pastelaria que tem na zona ribeirinha da cidade. Nas últimas duas semanas, conseguiu entrar lá apenas uma vez.

“Chegou a ter água a 2,70 metros de altura. Prejuízos não consigo dizer o valor, mas talvez 40, 50 mil euros. Só um balcão daqueles custa 20 mil euros”, contabiliza à Renascença. “Vamos deixar isto passar tudo, esperar que este mediatismo aqui acabe e depois, quando ficarmos cá sozinhos, aí é que nós vamos ver como é que isto vai funcionar”.

Os últimos dias têm sido reflexo da imprevisibilidade em Alcácer do Sal. Já por mais do que uma vez que teve equipas e pessoas fechadas para o ajudarem com as limpezas, mas os planos acabaram por ir (literalmente) por água abaixo, com as subidas e descidas constante do rio Sado. “Não queria acreditar, porque já estou saturado. Já são 15 dias que ando aqui com água aqui dentro neste estabelecimento”.