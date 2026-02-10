Maria Lúcia Amaral. Sete meses sob fogo cruzado

10 fev, 2026 - 22:42 • Fábio Monteiro
E ao fim de pouco mais de sete meses nos comandos do ministério da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral demitiu-se – a primeira baixa do segundo Governo liderado por Luís Montenegro.
Numa nota oficial, a Presidência da República refere que a ministra “entendeu já não ter as condições pessoais e políticas indispensáveis ao exercício do cargo”. A decisão surge após um desgaste acumulado, acelerado pela gestão da crise provocada pelo mau tempo, mas antecedido por várias polémicas.
Maria Lúcia Amaral tomou posse a 5 de junho de 2025, vinda da Provedoria de Justiça, para liderar uma das pastas mais sensíveis do Governo.
O primeiro grande embate político surgiu a 25 de junho de 2025, no debate do Relatório Anual de Segurança Interna de 2024. A retirada de referências a movimentos de extrema-direita levou vários partidos a pressionarem a ministra.
Maria Lúcia Amaral não negou nem confirmou. Disse antes que “os dados mencionados foram monitorizados e continuam a ser monitorizados pelas instituições, nomeadamente pela Polícia Judiciária”.
Em agosto, durante um período de elevado risco de incêndio rural, o Governo declarou e prolongou situações de alerta.
Em anúncios sem direito a perguntas, Maria Lúcia Amaral foi criticada por falta de esclarecimentos. Num dos momentos mais comentados, questionada sobre o ponto de situação dos fogos e o contacto com autarcas, levantou-se e abandonou a sala.
A partir de meados de outubro, os constrangimentos no controlo de fronteiras agravaram-se, sobretudo no aeroporto de Lisboa, com a entrada em funcionamento do novo sistema europeu para viajantes extracomunitários.
No Parlamento, a ministra admitiu que no aeroporto de Lisboa a situação era “crítica”. Recusou, porém, responsabilizar apenas a PSP e apontou também falhas tecnológicas e de gestão. Garantiu que “o Governo tem feito de tudo para que o caos vivido não volte a repetir-se” e anunciou a criação de uma task force.
Já em janeiro deste ano, o caso da Esquadra do Rato colocou a ministra sob novo escrutínio.
O Ministério Público acusou dois agentes da PSP de crimes como tortura, abuso de poder, violação e ofensas à integridade física. As vítimas eram, segundo a acusação, pessoas em situação de especial vulnerabilidade, incluindo sem-abrigo e cidadãos estrangeiros.
Um dos episódios mais graves terá ocorrido em outubro de 2024, quando um sem-abrigo foi alegadamente sodomizado com um bastão dentro da esquadra.
Maria Lúcia Amaral reconheceu a gravidade da situação, falando em “factos horríveis”, mas insistiu que o sistema respondeu. Defendeu que “podemos confiar nas nossas forças de segurança porque temos instituições que controlam, que vigiam”.
Dias depois, o Sindicato Nacional de Polícia, SINAPOL, pediu formalmente a demissão da ministra. O sindicato acusou o ministério de desperdiçar quase 40 milhões de euros nas áreas das migrações e do asilo.
Num comunicado duro, afirmou que o dinheiro foi perdido “por pura incompetência” e concluiu com um apelo direto: “senhora ministra, em nome da responsabilidade política e do respeito pelos contribuintes, faça um favor ao país e demita-se”.
A depressão Kristin foi o último golpe. E talvez Marcelo Rebelo de Sousa tenha contribuído para a demissão.
Questionada sobre a ausência inicial no terreno, Maria Lúcia Amaral justificou-se dizendo que “eu sou a responsável pela Administração Interna com muita honra e responsável da Proteção Civil com muita honra”. Acrescentou que, em contexto de crise, “há muito, muito trabalho que se faz em contexto de invisibilidade, no gabinete”.
Quinze pessoas morreram em Portugal desde 28 de janeiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.
A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.
As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.
O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.