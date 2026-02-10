Maria Lúcia Amaral. Sete meses sob fogo cruzado

E ao fim de pouco mais de sete meses nos comandos do ministério da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral demitiu-se – a primeira baixa do segundo Governo liderado por Luís Montenegro.

Numa nota oficial, a Presidência da República refere que a ministra “entendeu já não ter as condições pessoais e políticas indispensáveis ao exercício do cargo”. A decisão surge após um desgaste acumulado, acelerado pela gestão da crise provocada pelo mau tempo, mas antecedido por várias polémicas.

O RASI e a polémica do que ficou de fora

Maria Lúcia Amaral tomou posse a 5 de junho de 2025, vinda da Provedoria de Justiça, para liderar uma das pastas mais sensíveis do Governo.

O primeiro grande embate político surgiu a 25 de junho de 2025, no debate do Relatório Anual de Segurança Interna de 2024. A retirada de referências a movimentos de extrema-direita levou vários partidos a pressionarem a ministra.

Maria Lúcia Amaral não negou nem confirmou. Disse antes que “os dados mencionados foram monitorizados e continuam a ser monitorizados pelas instituições, nomeadamente pela Polícia Judiciária”.

Incêndios e a controvérsia da comunicação

Em agosto, durante um período de elevado risco de incêndio rural, o Governo declarou e prolongou situações de alerta.

Em anúncios sem direito a perguntas, Maria Lúcia Amaral foi criticada por falta de esclarecimentos. Num dos momentos mais comentados, questionada sobre o ponto de situação dos fogos e o contacto com autarcas, levantou-se e abandonou a sala.

Filas no aeroporto e o choque com o novo sistema europeu

A partir de meados de outubro, os constrangimentos no controlo de fronteiras agravaram-se, sobretudo no aeroporto de Lisboa, com a entrada em funcionamento do novo sistema europeu para viajantes extracomunitários.

No Parlamento, a ministra admitiu que no aeroporto de Lisboa a situação era “crítica”. Recusou, porém, responsabilizar apenas a PSP e apontou também falhas tecnológicas e de gestão. Garantiu que “o Governo tem feito de tudo para que o caos vivido não volte a repetir-se” e anunciou a criação de uma task force.