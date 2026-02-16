Ventura perdeu votos em todas as freguesias com eleições adiadas

Ventura perdeu votos em relação à primeira volta em todas as freguesias

Entre os resultados, além de uma subida da abstenção e dos votos nulos e brancos em protesto, nota-se também que quem votou em André Ventura na primeira volta não se sentiu motivado a ir votar no candidato, já sabendo que este tinha perdido as eleições.

Em todas as 17 freguesias que foram a votos este domingo, Ventura teve menos votos na segunda volta, em relação à primeira, algo que não aconteceu em mais nenhum concelho do país. Para as três secções de votos que também se deslocaram às urnas não é possível fazer contas, já que a contabilização dos votos foi feita com os restantes dos votos

Na Golegã, onde Ventura tinha sido o mais votado na primeira volta, o candidato teve apenas 424 votos — quase metade dos 833 votos da primeira volta — e acabou com menos 500 votos que António José Seguro.

Nas quatro freguesias com eleições adiadas onde Ventura tinha sido o mais votado, o candidato também não venceu nesta segunda volta: em Alcobertas, Rio Maior, Ventura teve menos 130 votos que Seguro; em Salvaterra de Magos, passou de ter uma vantagem de 300 votos para perder por mais de 200; e na Comporta, Alcácer do Sal, o candidato teve apenas 80 votos, quando na primeira volta conseguiu quase 200.

Em termos de percentagem, na maioria das freguesias com eleições adiadas, Ventura também baixou: das 20, em 11 teve uma menor proporção dos votos válidos do que na segunda volta.