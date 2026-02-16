Ventura perdeu votos em todas as freguesias com eleições adiadas

16 fev, 2026 - 12:52 • Diogo Camilo
Num contexto diferente do habitual, ainda em contexto de calamidade ou com estragos visíveis do mau tempo que os assolou nas últimas três semanas, os cerca de 35 mil eleitores de 20 freguesias foram convidados a votar, já sabendo quem seria o próximo Presidente da República.
Em cada três inscritos, apenas um eleitor se deslocou às urnas.
A abstenção baixou em todas as freguesias com eleições adiadas: em Bidoeira de Cima, no concelho de Leiria, foram votar apenas 528 de mais de 2 mil inscritos, depois de na primeira volta terem sido 1.438 eleitores.
A subida de mais de 40 pontos percentuais da abstenção foi a maior de todas as freguesias do país da primeira para a segunda volta e fez de Bidoeira de Cima a terceira freguesia com mais abstenção em todo o país, apenas atrás de Quirás e Pinheiro Novo, em Vinhais, e Rabo de Peixe, em Ribeira Grande, nos Açores.
Entre as 20 freguesias com mais abstenção estão outras três freguesias que apenas votaram este domingo: em Alcácer do Sal, Santa Maria do Castelo e Santiago, as duas principais do concelho; e em Salvaterra de Magos, a freguesia com o mesmo nome, também no centro da vila. Em ambos os casos, a abstenção foi superior a 70%.
Contas feitas, nas 20 freguesias afetadas pelo mau tempo e com eleições adiadas, Seguro teve 68,2% dos votos, enquanto Ventura teve apenas 31,8%. A abstenção foi de 53,8%, mais de 12 pontos superior à do resto do país.
Se olharmos só para as 17 freguesias e excluirmos as que têm apenas algumas secções de voto com eleições adiadas, a diferença na abstenção e nos resultados é ainda maior: a abstenção é de 66,4%, cerca de 25 pontos acima da abstenção a nível nacional, enquanto Seguro tem 71,5% dos votos válidos e Ventura 28,5%. Entre os votos inválidos, há quase 7% de votos em branco e 4% de votos nulos.
Entre os resultados, além de uma subida da abstenção e dos votos nulos e brancos em protesto, nota-se também que quem votou em André Ventura na primeira volta não se sentiu motivado a ir votar no candidato, já sabendo que este tinha perdido as eleições.
Em todas as 17 freguesias que foram a votos este domingo, Ventura teve menos votos na segunda volta, em relação à primeira, algo que não aconteceu em mais nenhum concelho do país. Para as três secções de votos que também se deslocaram às urnas não é possível fazer contas, já que a contabilização dos votos foi feita com os restantes dos votos
Na Golegã, onde Ventura tinha sido o mais votado na primeira volta, o candidato teve apenas 424 votos — quase metade dos 833 votos da primeira volta — e acabou com menos 500 votos que António José Seguro.
Nas quatro freguesias com eleições adiadas onde Ventura tinha sido o mais votado, o candidato também não venceu nesta segunda volta: em Alcobertas, Rio Maior, Ventura teve menos 130 votos que Seguro; em Salvaterra de Magos, passou de ter uma vantagem de 300 votos para perder por mais de 200; e na Comporta, Alcácer do Sal, o candidato teve apenas 80 votos, quando na primeira volta conseguiu quase 200.
Em termos de percentagem, na maioria das freguesias com eleições adiadas, Ventura também baixou: das 20, em 11 teve uma menor proporção dos votos válidos do que na segunda volta.