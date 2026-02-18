“Uma trend por mandato”: Ventura domina o TikTok, mas o estilo pode dizer mais do que os números

O dado mais impressionante, segundo Ana Marta Flores, é a supremacia absoluta de André Ventura no plano quantitativo e interativo. Em apenas um ano e meio, o líder do Chega publicou 993 vídeos, contrastando, por exemplo, com as 37 publicações de Rui Tavares no mesmo período. Esta discrepância, contudo, não pode ser interpretada de forma simplista. “Isso não quer dizer que é um melhor uso ou um mau uso, a quantidade, mas sim as gramáticas, que é o que se fala, ou seja, como que se comunica nesse espaço, para que tipo de público que se fala”, esclarece Ana Marta Flores.

Partidos mais tradicionais pouco criativos no Tiktok

Mais do que publicar muito, Ventura domina o código da plataforma. O estudo mostra que o seu conteúdo segue uma gramática nativa do TikTok, baseada em antagonismo direto, linguagem simplificada e forte apelo emocional. “Trata-se de uma comunicação desenhada para o 'engagement', não para a explicação, alinhada com a lógica algorítmica que privilegia conflito, intensidade e resposta imediata”, observa Ana Marta Flores. O resultado: mais de 18,1 milhões de interações, um valor que o coloca muito à frente de Mariana Mortágua, com 6,6 milhões, e a uma distância enorme de Pedro Nuno Santos, com 2,4 milhões, e Luís Montenegro, com 1,1 milhões.

Uma das conclusões mais significativas é que o TikTok não é utilizado de forma homogénea. “Os perfis do André Ventura, da Mariana Mortágua e da Inês Sousa Real adaptam-se à gramática do TikTok, ou seja, conseguem adaptar a sua linguagem política ao que funciona dentro daquela plataforma. E os perfis do Pedro Nuno Santos, Luís Montenegro e Rui Tavares, importam o que traz a política tradicional”, afirma a investigadora. Em muitos casos, acrescenta, “até o discurso é quase como se fosse um comunicado à imprensa, ao invés de ser algo mais apropriado dentro da lógica desse espaço digital”.