“Uma trend por mandato”: Ventura domina o TikTok, mas o estilo pode dizer mais do que os números

O TikTok tornou-se, nos últimos anos, um território político onde se joga mais do que a visibilidade e onde a forma de comunicar pode determinar o alcance da mensagem. Foi este ecossistema que a investigadora Ana Marta Flores, 41 anos, professora e investigadora na Universidade Nova de Lisboa e no Instituto de Comunicação da Nova (ICNova), decidiu analisar no estudo “Uma trend por mandato. O uso do TikTok por candidatos a primeiro-ministro em contexto pré-eleitoral”.
A investigação consistiu na extração e análise de dados ao longo de um ano e meio, entre janeiro de 2024 e julho de 2025, recorrendo à ferramenta Zeeschuimer e a uma análise temática de seis perfis de candidatos a primeiro-ministro: André Ventura, Pedro Nuno Santos, Mariana Mortágua, Inês Sousa Real, Luís Montenegro e Rui Tavares. O objetivo era perceber se as cores políticas também se refletiam nos modos de comunicação digital e que tipo de relação emocional, simbólica e discursiva cada candidato procurava estabelecer com o público.
“O objetivo foi tentar perceber se as cores políticas também se refletiam nos usos, que tipo de apelo é feito, que tipo de conteúdo é publicado”, explica a investigadora. Os resultados revelaram não apenas diferenças quantitativas, mas sobretudo divergências profundas na gramática política utilizada.
O dado mais impressionante, segundo Ana Marta Flores, é a supremacia absoluta de André Ventura no plano quantitativo e interativo. Em apenas um ano e meio, o líder do Chega publicou 993 vídeos, contrastando, por exemplo, com as 37 publicações de Rui Tavares no mesmo período. Esta discrepância, contudo, não pode ser interpretada de forma simplista. “Isso não quer dizer que é um melhor uso ou um mau uso, a quantidade, mas sim as gramáticas, que é o que se fala, ou seja, como que se comunica nesse espaço, para que tipo de público que se fala”, esclarece Ana Marta Flores.
Mais do que publicar muito, Ventura domina o código da plataforma. O estudo mostra que o seu conteúdo segue uma gramática nativa do TikTok, baseada em antagonismo direto, linguagem simplificada e forte apelo emocional. “Trata-se de uma comunicação desenhada para o 'engagement', não para a explicação, alinhada com a lógica algorítmica que privilegia conflito, intensidade e resposta imediata”, observa Ana Marta Flores. O resultado: mais de 18,1 milhões de interações, um valor que o coloca muito à frente de Mariana Mortágua, com 6,6 milhões, e a uma distância enorme de Pedro Nuno Santos, com 2,4 milhões, e Luís Montenegro, com 1,1 milhões.
Uma das conclusões mais significativas é que o TikTok não é utilizado de forma homogénea. “Os perfis do André Ventura, da Mariana Mortágua e da Inês Sousa Real adaptam-se à gramática do TikTok, ou seja, conseguem adaptar a sua linguagem política ao que funciona dentro daquela plataforma. E os perfis do Pedro Nuno Santos, Luís Montenegro e Rui Tavares, importam o que traz a política tradicional”, afirma a investigadora. Em muitos casos, acrescenta, “até o discurso é quase como se fosse um comunicado à imprensa, ao invés de ser algo mais apropriado dentro da lógica desse espaço digital”.
O estudo identifica outro padrão: os partidos mais tradicionais tendem a reproduzir no TikTok o tom cauteloso e formal da comunicação institucional. “Essa prudência manifesta-se no menor uso de emojis, hashtags ou estruturas narrativas adaptadas ao consumo rápido. Muitas vezes, os vídeos apresentam textos longos ou discursos densos, pouco compatíveis com a lógica de uma plataforma orientada para a velocidade e o impacto imediato. “Não é positivo perder o comboio do TikTok, mas ao mesmo tempo pode reforçar um discurso que é muito superficial”, alerta Ana Marta Flores. E acrescenta uma advertência que transcende o caso português: “Nem sempre estar bem-adaptado a uma plataforma social é positivo para a democracia”.
Há, contudo, elementos comuns. O estudo mostra que todos os candidatos utilizam o TikTok como instrumento de reação à atualidade. “Eles fazem uma estratégia muito ligada à temporalidade, para a reação a acontecimentos imediatos, mas sempre ligado a um calendário eleitoral, na lógica da campanha”, nota Ana Marta Flores. “É uma emoção ligada na intensidade afetiva, na mobilização direta, ou seja, vamos para a rua, vamos votar, somos contra essa causa, somos a favor dessa causa”.
O risco, sublinha a investigadora, é “quando o próprio político se torna o canal direto da mensagem, sem mediação jornalística ou institucional, aumentando a possibilidade de disseminação de conteúdos desinformativos ou de reforço de preconceitos. “Como o próprio porta-voz é a pessoa em si, não é um jornal, é o próprio político colocando conteúdo desinformativo ou reproduzindo preconceitos e valores e questões, isso torna-se muito perigoso.”
No TikTok, não vence necessariamente quem explica melhor, mas quem mais compreende a lógica invisível que governa a atenção.