Montenegro rejeita críticas sobre resposta à catástrofe e Orçamento Retificativo, para já

19 fev, 2026 - 15:00 • Diogo Camilo
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, defendeu esta quinta-feira no Parlamento que o Governo esteve "desde a primeira hora" no terreno para responder aos estragos causados pelo mau tempo.
No discurso inicial do debate quinzenal, que teve de ser adiado por duas vezes, o chefe de Governo apontou que um desafio excecional exigiu "medidas excecionais", enumerando as várias medidas avançadas nas últimas semanas.
Montenegro começou por deixar uma nota de pesar às famílias das 18 vítimas mortais da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, da qual resultaram centenas de feridos e desalojados na região Centro.
"Recai sobre o Governo a responsabilidade de resolver os problemas dos portugueses e recuperar o país. Com rapidez, com eficácia, com resultados que façam a diferença na vida de quem foi afetado. Desde a primeira hora coordenámos, comunicámos, decidimos e estivemos no terreno. Mobilizámos todos os recursos para responder às muitas e urgentes necessidades dos portugueses", afirmou Montenegro, que destacou o "trabalho humanitário" realizado por todas as autoridades no terreno.
"Não vamos deixar ninguém para trás. Não descansaremos enquanto compatriotas estiverem sem telhados, sem comunicação, água ou comunicações. A resposta do Estado mobiliza diariamente 40 mil operacionais", afirmou, indicando que "nunca se cortou tanto em burocracia" e que o Estado "nunca respondeu com esta rapidez perante uma catástrofe"
Montenegro anunciou ainda que as linhas gerais do PTRR, o PPR (Plano de Recuperação e Resiliência) português, serão aprovadas esta sexta-feira em Conselho de Ministros, assentadas em três pilares: recuperação centrada nas famílias e empresas, resiliência centrada nas infraestruturas e prevenção e transformação do país.
"Não podemos perder mais tempo. Começaremos já na próxima semana", afirmou o primeiro-ministro, que defendeu que o PTRR não "esgota nem substitui o Programa de Governo".
Plano de Recuperação e Resiliência
Sendo o primeiro a lançar perguntas, antes de PS, IL, Livre, PCP, BE, PAN, JPP, falou o líder do Chega, André Ventura, que questionou o primeiro-ministro sobre se já tem o nome do novo ministro da Administração Interna.
"Falhou redondamente na gestão desta crise", afirmou Ventura, recordando as palavras de Castro Almeida sobre os apoios aos estragos das tempestades e que Montenegro "quis manter a MAI no cargo". "Já tem ou não ministro da Administração Interna?"
Em resposta, Montenegro anunciou que o Governo restabelecerá a sua composição na próxima semana e que irá propor o novo nome ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ou seja, ainda antes da tomada de posse de António José Seguro.
O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, garantiu que, se for necessário, vai aprovar um Orçamento Retificativo para acudir aos efeitos do mau tempo.
“O PS colocar-se-á do lado das soluções. O PS está disponível para aprovar um Orçamento Retificativo com uma condição, com a condição de que em cada mês o Governo traga ao Parlamento a execução desse Orçamento Retificativo, para a responder às necessidades das pessoas, para garantir o escrutínio democrático e o controlo da execução política na resposta às populações”, afirmou o líder socialista, que também deixou críticas à resposta do Governo.
O primeiro-ministro agradeceu a disponibilidade do PS, mas considerou que, até agora, não é necessário um Orçamento Retificativo.
Luís Montenegro rejeitou o desafio do líder do PS para prorrogar a situação de calamidade devido ao mau tempo, assegurando que os mecanismos de recuperação serão para todo o território.
José Luís Carneiro referiu que tem ouvido autarcas e empresários que querem, por um lado, a prorrogação da situação de calamidade devido ao mau tempo que assolou o país e, por outro, a integração de alguns municípios que estão no perímetro da intervenção da calamidade, questionado o primeiro-ministro sobre a disponibilidade para o fazer.
“Nós não vamos agora alargar o estado de calamidade. O estado de calamidade terminou. A componente da prontidão operacional para fazer face à calamidade não faz sentido, porque a calamidade passou, efetivamente”, respondeu.
No entanto, segundo Luís Montenegro, os “mecanismos de recuperação e de reconstrução das áreas afetadas serão aplicadas em todo o território nacional”.
O debate quinzenal com o chefe de Governo e restantes ministros estava inicialmente marcado para o dia 11 de fevereiro, mas acabou adiado após o anúncio da demissão da ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, cuja pasta está agora a cargo de Montenegro de forma transitória.
Entretanto e após o agravamento do mau tempo na semana passada, o debate quinzenal voltou a ser adiado. Pelo meio, Montenegro anunciou a preparação do PTRR, para a reconstrução das zonas afetadas e das infraestruturas.
O debate quinzenal será o primeiro desde a eleição do novo Presidente da República, António José Seguro, depois de uma segunda volta das presidenciais em que obteve mais de 3,5 milhões de votos — correspondente a 66,8% dos votos válidos, enquanto André Ventura obteve 33,2%.