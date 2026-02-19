Montenegro rejeita críticas sobre resposta à catástrofe e Orçamento Retificativo, para já

Sendo o primeiro a lançar perguntas, antes de PS, IL, Livre, PCP, BE, PAN, JPP, falou o líder do Chega, André Ventura, que questionou o primeiro-ministro sobre se já tem o nome do novo ministro da Administração Interna.

"Falhou redondamente na gestão desta crise", afirmou Ventura, recordando as palavras de Castro Almeida sobre os apoios aos estragos das tempestades e que Montenegro "quis manter a MAI no cargo". "Já tem ou não ministro da Administração Interna?"

Em resposta, Montenegro anunciou que o Governo restabelecerá a sua composição na próxima semana e que irá propor o novo nome ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ou seja, ainda antes da tomada de posse de António José Seguro.

PS disponível a aprovar Orçamento Retificativo

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, garantiu que, se for necessário, vai aprovar um Orçamento Retificativo para acudir aos efeitos do mau tempo.

“O PS colocar-se-á do lado das soluções. O PS está disponível para aprovar um Orçamento Retificativo com uma condição, com a condição de que em cada mês o Governo traga ao Parlamento a execução desse Orçamento Retificativo, para a responder às necessidades das pessoas, para garantir o escrutínio democrático e o controlo da execução política na resposta às populações”, afirmou o líder socialista, que também deixou críticas à resposta do Governo.

O primeiro-ministro agradeceu a disponibilidade do PS, mas considerou que, até agora, não é necessário um Orçamento Retificativo.

Montenegro recusa prolongar situação de calamidade

Luís Montenegro rejeitou o desafio do líder do PS para prorrogar a situação de calamidade devido ao mau tempo, assegurando que os mecanismos de recuperação serão para todo o território.



José Luís Carneiro referiu que tem ouvido autarcas e empresários que querem, por um lado, a prorrogação da situação de calamidade devido ao mau tempo que assolou o país e, por outro, a integração de alguns municípios que estão no perímetro da intervenção da calamidade, questionado o primeiro-ministro sobre a disponibilidade para o fazer.

“Nós não vamos agora alargar o estado de calamidade. O estado de calamidade terminou. A componente da prontidão operacional para fazer face à calamidade não faz sentido, porque a calamidade passou, efetivamente”, respondeu.

No entanto, segundo Luís Montenegro, os “mecanismos de recuperação e de reconstrução das áreas afetadas serão aplicadas em todo o território nacional”.

O debate quinzenal com o chefe de Governo e restantes ministros estava inicialmente marcado para o dia 11 de fevereiro, mas acabou adiado após o anúncio da demissão da ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, cuja pasta está agora a cargo de Montenegro de forma transitória.

Entretanto e após o agravamento do mau tempo na semana passada, o debate quinzenal voltou a ser adiado. Pelo meio, Montenegro anunciou a preparação do PTRR, para a reconstrução das zonas afetadas e das infraestruturas.

O debate quinzenal será o primeiro desde a eleição do novo Presidente da República, António José Seguro, depois de uma segunda volta das presidenciais em que obteve mais de 3,5 milhões de votos — correspondente a 66,8% dos votos válidos, enquanto André Ventura obteve 33,2%.

