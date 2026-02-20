António Martins da Cruz: “Madrid olha para Bruxelas, não olha para Lisboa”

Em 2018, Marcelo Rebelo de Sousa foi às Cortes Espanholas, foi aplaudido pelos independentistas e até se cantou a Grândola Vila Morena. Isto só podia acontecer com este Presidente da República ou não?

Provavelmente. Para cantar nas Cortes Espanholas, não estou a ver os anteriores Presidentes da República a fazer isto, mas, enfim, o atual Presidente da República, de vez em quando, assume funções histriónicas que, certamente, caem bem a quem o ouve.

Mesmo que o Rei de Espanha, provavelmente, não aprecie os independentistas da Catalunha?

Provavelmente, não, seguramente que o Rei de Espanha não gosta de independentistas, além disso, nem Portugal deve gostar. Eu explico-lhe porquê. Se um dia a Catalunha ou o País Basco ou mesmo a Galiza, fossem independentes, isso significaria que, em vez de haver dois interlocutores internacionais na Península Ibérica, passaria a haver três, quatro ou cinco e isso diminuiria substancialmente o papel internacional de Portugal. Ou seja, um interlocutor político ou económico que estivesse em Washington, em Los Angeles, em Tóquio ou na Austrália, sentia que tinha de dialogar, em vez de com dois, duas entidades na Península Ibérica, teria três, quatro ou cinco governos com quem falar e isso diminuía Portugal. Por isso é que eu acho que Portugal se deveria opor com firmeza à independência das regiões espanholas.

É indiferente que os governos dos dois países sejam ideologicamente diferentes? Ou seja, tivemos Costa/Sánchez, como já tivemos Guterres e Aznar, agora temos Montenegro e Sánchez, isto não mexe com as relações?

Não, eu penso que não. Quando nós entrámos, os dois países para a União Europeia, em 1986, o governo português era Cavaco Silva, o governo espanhol era Felipe González e assim continuou a ser durante muitos anos. Não houve problema nenhum. Foi aí que começaram as cimeiras luso-espanholas, todos os anos. A Espanha, aliás, era o nosso sexto parceiro comercial em 1985 e depois da adesão passou a primeiro parceiro comercial económico. Não é só bom para Portugal. Uma coisa que, provavelmente, quem nos está a ouvir não sabe, é que a Espanha exporta mais para Portugal do que para os 23 ou 24 países da América Latina. Portanto, o mercado português é muito importante para os espanhóis, não só de um ponto de vista comercial, mas, por exemplo, de um ponto de vista financeiro. Dos quatro maiores bancos portugueses privados, dois são espanhóis, o Santander e o BPI. Portugal é muito importante de um ponto de vista económico e financeiro para a Espanha.

As cores dos governos nunca tiveram grande influência nas relações económicas, exceto no governo Zapatero, em que, por razões invocadas por Espanha, foram interrompidas durante um ou dois anos as cimeiras luso-espanholas. Apesar de algum radicalismo do governo espanhol atual, que tem uma geringonça muito mais forte do que aquela que Portugal teve, porque além de incluir o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda Espanhol, que se chama SOMAR, tem também a apoiá-lo os partidos independentistas, que são radicais, como é o caso do País Basco, mas, apesar disso tudo, as relações políticas têm-se mantido perfeitas.

Portugal tem é que ter atenção o seguinte, neste momento está-se a desenhar uma Europa a várias velocidades e a Espanha, como ainda a semana passada se notou, está a fazer parte do núcleo duro, porque é neste momento a quarta economia europeia. Portanto, se houver uma Europa a várias velocidades, como a senhora [Ursula] Von der Leyen quer e tem apregoado, nós temos de ter atenção se estamos na mesma velocidade em que vai estar a Espanha, porque senão ficamos mais periféricos em relação à Europa e mais periféricos em relação à Espanha e isso é um risco geoestratégico para Portugal.

Madrid olha para a Europa, não olha para Lisboa

E nesse caso, Espanha dificilmente esperaria por Portugal?

Não esperava com certeza, isso pode ter a certeza que não esperava. Madrid avançava, Madrid olha para a Europa, não olha para Lisboa. Madrid olha para Bruxelas. Bruxelas, de vez em quando, enxota Madrid e não quer saber deles, mas Madrid faz um esforço para esticar a cabecinha para fora para se mostrar em Bruxelas, seguramente.

Aliás, ainda recentemente houve uma reunião em que estiveram a Alemanha, a Itália, a França e o senhor Sánchez, o presidente do governo espanhol, protestou energicamente porque Madrid não foi convocado para essa reunião. Não tenhamos dúvida nenhuma, Madrid olha para Bruxelas, não olha para Lisboa.