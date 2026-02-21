Quem é Luís Neves, o novo ministro da Administração Interna

Percurso e casos mediáticos

Licenciado em Direito, Luís Neves iniciou atividade na advocacia antes de ingressar na Polícia Judiciária, em 1995. Desde então, esteve sempre ligado à investigação de crime violento e organizado, terrorismo e extremismo.

Passou pela Direção Central de Combate ao Banditismo, depois designada Unidade Nacional Contra-Terrorismo, que liderou. Em 2018 foi nomeado diretor nacional da PJ pelo Governo de António Costa, encontrando-se atualmente na terceira comissão de serviço.

Ao longo da carreira, esteve associado ao desmantelamento de células da ETA em Portugal, à detenção de “skinheads” e do líder de extrema-direita Mário Machado, bem como à detenção em Itália do ex-espião do SIS Frederico Carvalhão Gil. Investigou redes de máfias de Leste, tráfico de armas e assaltos a caixas multibanco com recurso a explosivos.

Um dos primeiros casos mediáticos ocorreu em 2001, com a barricada de Manuel Subtil numa casa de banho da RTP. Já como responsável máximo da PJ, liderou a investigação ao furto de material de guerra nos paióis de Tancos.

“Não houve nenhuma guerra, partilhámos aquilo que sabíamos. A partir do fatídico dia 4 de julho de 2017 em Tancos disse-se aquilo que não se devia ter dito, e a partir daí foi um desvario que inviabilizou que a investigação pudesse ser desenvolvida com maior rapidez”, afirmou Luís Neves.

Sob a sua direção, a PJ desencadeou uma das maiores operações na Madeira, com mais de uma centena de inspetores, num processo relacionado com suspeitas de corrupção, prevaricação, abuso de poder e tráfico de influência, que envolveu o Governo Regional.

Foi também responsável pela detenção de João Rendeiro, na África do Sul, após meses de fuga à justiça portuguesa.

“Tudo faremos para que a justiça seja materializada nesta parte final”, disse Luís Neves, aquando do anúncio da captura.

Em audição parlamentar, rejeitou uma ligação entre imigração e criminalidade violenta.

“O país não é corrupto e as instituições não são corruptas”, disse Luís Neves, adiantando que “sim, há corruptos” e que a PJ irá “reforçar esse combate à corrupção”.

Durante o mandato, promoveu a modernização da PJ, reforçou quadros e integrou elementos provenientes do extinto SEF. O aumento do subsídio de risco dos inspetores gerou contestação na PSP e na GNR.