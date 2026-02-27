Marcelo vai voltar a ter cartão do PSD, mas promete "silêncio" sobre a política pura

Marcelo Rebelo de Sousa discursou durante meia hora, onde contou a história da sua ligação à Europa e pediu a todos para continuarem a trabalhar e “assumam a responsabilidade” de continuar a construir a Europa.

“A minha geração assumiu e venceu. Assumimos e vencemos. Não vencemos tudo o que queríamos, mas vencemos coisas essenciais. Agora está nas vossas mãos vencerem guerras ainda mais difíceis, que é pegarem nestes ideais e nunca os deixarem morrer”, pediu o Presidente da República.

Antes de regressar a Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa esteve mais de uma hora a tirar fotografias com os funcionários portugueses que trabalham nas instituições europeias, a quem pediu trabalho de forma a “vencer guerras ainda mais difíceis” e melhorarem “a vida na europa”.

“Agora, o resto da história é escrito por vós”, pediu o Presidente.

“Abertura muito grande" para ajudar no pós-tempestades



Marcelo disse ainda aos jornalistas que, a pedido do primeiro-ministro, abordou os líderes europeus sobre as tempestades de afetaram o país e saiu de Bruxelas com a ideia de que há abertura para estudar a situação de forma a ajudar Portugal.

“Houve uma abertura muito grande para compreender, uma abertura muito grande para, em função dessa compreensão, estudar a matéria e ver onde é que a União Europeia pode encontrar fórmulas de ajudar numa situação tão diferente como aquela que nós vivemos”, disse o chefe de Estado.