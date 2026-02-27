Marcelo vai voltar a ter cartão do PSD, mas promete "silêncio" sobre a política pura

27 fev, 2026 - 20:04 • Manuela Pires, enviada da Renascença a Bruxelas
Marcelo Rebelo de Sousa vai voltar a ser militante do PSD, assim que terminar o mandato de Presidente da República, prometendo ficar longe da vida partidária e em silêncio sobre a atualidade política.
Em declarações aos jornalistas em Bruxelas, onde esteve esta sexta-feira de visita às instituições europeias, Marcelo garantiu que vai reatar a militância assim que sair de Belém.
"Sabe que eu suspendi a militância até o fim do meu mandato. Suspender a militância até o fim do mandato significa que, terminado o mandato, eu reato aquilo que tive de ligação partida desde a fundação”, respondeu aos jornalistas, deixando claro que isso não quer dizer voltar à vida partidária.
“Mas pode ser-se de um partido e ter ideias, mas não andar a exprimir politicamente o que quer que seja. É isso que eu entendo que devo fazer como antigo Presidente da República, nem sobre aquilo que está a acontecer, nem sobre o que aconteceu, nem sobre o que vai acontecer”, prometeu.
Marcelo diz que quer “adotar um silêncio em termos de intervenção política” e confidencia aos jornalistas que alguns amigos já o desafiaram a fazer apostas para ver quanto tempo ia conseguir ficar calado, mas o Presidente cessante garante que vai conseguir.
“Eu tenho amigos que até queriam fazer apostas de jantares e de almoços, e eu recusei isso, mas garantiam que isto seria sol de pouca dura. Mas eu acho que vai durar”, frisou Marcelo Rebelo de Sousa.
Minutos antes no discurso que fez para os funcionários portugueses nas instituições europeias, o Presidente afirmava que este capítulo da sua história estava terminado.
“Eu termino agora a história que tinha a escrever. É uma coincidência terminar o mandato e terminar a atuação cívico política. Faz-se também civismo e política de outra maneira, em atuações educativas, sociais, culturais... Bom, mas política pura, terminada”, assegurou.
Desta vez quase todos responderam ao convite e a sala da representação permanente de Portugal junto da União Europeia, em Bruxelas, foi pequena para receber os cerca de 700 funcionários portugueses nas instituições europeias que se quiseram despedir do Presidente da República. Entre eles, António Costa, presidente do Conselho Europeu, a comissária Maria Luis Albuquerque e a Provedora de Justiça da União Europeia, Teresa Anjinho.
Marcelo Rebelo de Sousa discursou durante meia hora, onde contou a história da sua ligação à Europa e pediu a todos para continuarem a trabalhar e “assumam a responsabilidade” de continuar a construir a Europa.
“A minha geração assumiu e venceu. Assumimos e vencemos. Não vencemos tudo o que queríamos, mas vencemos coisas essenciais. Agora está nas vossas mãos vencerem guerras ainda mais difíceis, que é pegarem nestes ideais e nunca os deixarem morrer”, pediu o Presidente da República.
Antes de regressar a Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa esteve mais de uma hora a tirar fotografias com os funcionários portugueses que trabalham nas instituições europeias, a quem pediu trabalho de forma a “vencer guerras ainda mais difíceis” e melhorarem “a vida na europa”.
“Agora, o resto da história é escrito por vós”, pediu o Presidente.
Marcelo disse ainda aos jornalistas que, a pedido do primeiro-ministro, abordou os líderes europeus sobre as tempestades de afetaram o país e saiu de Bruxelas com a ideia de que há abertura para estudar a situação de forma a ajudar Portugal.
“Houve uma abertura muito grande para compreender, uma abertura muito grande para, em função dessa compreensão, estudar a matéria e ver onde é que a União Europeia pode encontrar fórmulas de ajudar numa situação tão diferente como aquela que nós vivemos”, disse o chefe de Estado.
Em declarações aos jornalistas, recusou comentar qualquer assunto de política nacional e sobre os 10 anos no Palácio de Belém, Marcelo destaca três personalidades que gostou de conhecer e com quem teve o privilégio de conversar: a rainha Isabel II, Fidel Castro, o histórico líder cubano, e o Papa Francisco.
“Tive a sorte de ter uma longa conversa com a Rainha de Inglaterra. Ter a última conversa que Fidel Castro teve antes de morrer, com um político e ter tido encontros muito especiais com o Papa Francisco”, recordou Marcelo.
Questionado sobre o que vai fazer no dia 10 de março, o Presidente revelou que vai estar numa fila para tentar conseguir bilhetes para um concerto em Lisboa que é de entrada gratuita, mas é preciso arranjar bilhete.
“Tenho de ir para a fila, porque quem aparecer em primeiro lugar fica com os bilhetes. Portanto, o que vou fazer provavelmente no dia 10 de março, ao fim da tarde, se não mesmo mais cedo, é ir para a fila para ver se consigo bilhetes para esse concerto, porque é uma peça muito interessante, não vos digo qual, se não descobriram”, disse Marcelo Rebelo de Sousa, que adiantou que vai ocupar os primeiros dias fora de Belém para ver “muitos espetáculos, tenho muitos convites para eventualmente aceitar, sobre temáticas não políticas, vão de religiosas até jurídicas, até, enfim, as mais variadas”.