Passos Coelho garante que não se vê como oposição interna no PSD

Durante a sua intervenção na conferência, Passos Coelho Passos alertou para um crescimento anémico da economia nacional, muito longe das metas europeias, defendendo uma reforma do Estado com mais iniciativa privada e dando como exemplo o caso da saúde.

O antigo governante aproveitou para defender o regresso das Parcerias Público-Privadas (PPP). "No dia em que tivermos um SNS para os pobres, o problema do financiamento desse SNS vai-se pôr com muita acuidade. Porque as pessoas que o pagam, que não são os pobres, vão dizer que não estão disponíveis para pagar uma coisa que não têm acesso", apontou.

Na mesma conferência, deixou avisos sobre a insustentabilidade da segurança social. “Já sabe que nós vamos ter mais encargos do que receita durante os anos 30 e parte dos anos 40. Poderemos usar uma parte do Fundo de Equilíbrio Financeiro da Segurança Social, para financiar a diferença, mas não vamos poder financiá-la o tempo todo e a demografia, só por si, mostra que o modelo que nós temos não funciona quando nós estamos a caminhar para um ativo para cada pensionista. Este modelo não é sustentável. Mesmo que financeiramente venha a ser sustentável, daqui a 25 anos, não é socialmente sustentável porque as pessoas não vão poder viver com as reformas que vão receber. Portanto, vão bater à porta do Orçamento de Estado, como é evidente, a pedir os complementos”, sublinhou.

O social-democrata considerou também que a entrada de imigrantes é importante para o país, mas não no mesmo modelo de anos anteriores. “Foi um grande erro ter aberto as portas à imigração como o fizemos, nos termos em que o fizemos, mas evidentemente vamos precisar de gente que venha de fora, senão isso não vai funcionar. Portanto, temos de ter aqui um modelo que funcione, que permita integração, que permita assimilação, que não levante problemas. de instabilidade social, nem de insegurança pública, mas precisamos. Não há nenhuma dúvida quanto a isso”, afirmou.

No que toca à Reforma do Estado, Passos Coelho manifestou-se impressionado "com a criação de um novo ministério", com essa designação, atribuindo pouca eficácia a essa decisão do Governo e defendendo a integração dessa pasta na Presidência do Conselho de Ministros.

O antigo primeiro-ministro entende ainda que “o Estado é hoje um travão fortíssimo ao crescimento” e que Portugal tem tido capital a mais, referindo-se ao uso dos fundos europeus.

“Constituíram uma fonte de financiamento da economia portuguesa muito importante e que gerou em muitos dos agentes económicos a ideia de que não há custo de oportunidade. Se o projeto falhar, por alguma razão, paciência, não temos de o pagar paciência! Ora, isto cria um desincentivo muito grande à eficiência”, inferiu.

Passos Coelho elencou também como determinantes para o crescimento do país as seguintes necessidades: “abundância de fatores", "qualidade nas instituições" e “produtividade”.