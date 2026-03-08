Marcelo "levou longe demais a proximidade" e a "banalização da função presidencial"

A tendência que teremos com António José Seguro será a de um Presidente mais calado, menos interventivo?

Sim. Bem, também não seria difícil. Acho que ele tem, realmente, que resgatar a Presidência de uma certa banalização em que ela tinha caído. O atual Presidente tem as suas características próprias, que não ponho em causa e que eu admiro, aliás, de inteligência, de capacidade e de energia, mas penso que levou longe demais a proximidade, porque a proximidade, a certa altura, já era a banalização da função presidencial e acho que as pessoas também não querem isso. Os cargos também têm uma dignidade própria que está associada à solenidade do cargo e o Presidente da República não pode deixar de ter um exercício solene do próprio cargo. Isso perdeu-se bastante com o ainda Presidente da República.

António José Seguro vai ter de ter essa tarefa, penso que não será difícil para ele, como pessoa mais contida. O que é preciso é saber se o novo Presidente vai entrar com um discurso para se preparar para ser reeleito, ou seja, de contemporização e com complacência com a maioria de direita ou se, na verdade, vai mostrar verdadeiramente a sua face, no sentido de não estar agora a ser mais mansinho para ver se consegue o apoio do PSD ou da IL ou do Chega. Isso é que eu gostava de ver.

Seguro teve um bambúrrio da sorte de se ter gerado uma onda de oposição ao outro candidato, André Ventura

O segundo mandato de António José Seguro pode não acontecer tendo em conta os atuais ciclos eleitorais mais curtos?

Sim, é inteiramente a análise perfeita, até porque este candidato foi eleito, não por uma maioria a favor, mas, sobretudo, por uma maioria contra outro candidato e, portanto, isto abre espaço para que, no futuro, possa haver um outro candidato, noutras circunstâncias, que o consiga bater. Seguro é um militante do PS, isso nunca deixará de ser, foi secretário-geral, foi da Juventude Socialista, portanto, a sua base de apoio é muito reduzida e o atual PS tem vindo a perder essa base sociológica de apoio.

Ele teve um bambúrrio da sorte de se ter gerado uma onda de oposição ao outro candidato, André Ventura, mas isso foi um alinhamento dos astros que nunca mais vai acontecer nos próximos 200 anos. Vai ser muito difícil nas novas eleições presenciais haver uma garantia de o Presidente ganhar com uma margem muito larga, porque as condições estão diferentes, porque agora o espaço político está mais dividido, há um tripartidarismo, isso parece-me evidente. Confirmou-se com a própria eleição presidencial, porque um dos candidatos da direita teve mais votos do que teve o seu próprio partido, o que mostra que transcendeu a sua própria base de apoio mais fixa.

Isso depois, também vai depender daquilo que Seguro conseguir fazer. Há decisões muito importantes que ele tem de tomar, desde logo estas agora do plano internacional com esta questão agora das ameaças constantes e vamos ver o tipo de discurso que vai fazer e saber se vai atrapalhar ou se vai fiscalizar o Governo ou não, se vai ser o polícia do Governo ou se vai ser o bombeiro do Governo. Uma coisa é ser polícia, outra coisa é ser bombeiro, e portanto, vamos ver o que é que ele vai fazer, se vai ser o bombeiro ou se vai ser o polícia do Governo. O atual Presidente foi o bombeiro do Governo e lá apagou os incêndios do Governo. Não sei se o próximo vai ser o polícia do Governo, ainda é cedo.