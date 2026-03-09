Presidência da República

Fotogaleria. As imagens da tomada de posse de António José Seguro

09 mar, 2026 - 16:40 • Ariana Cruz

António José Seguro tomou posse como Presidente da República esta segunda-feira. Estiveram presentes diversas personalidades da vida política portuguesa e internacional.

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Esta segunda-feira, Portugal despediu-se do "Presidente dos afetos", Marcelo Rebelo de Sousa, que passou a "pasta" a António José Seguro, eleito para o cargo a 8 de fevereiro com 3,5 milhões de votos.

A tomada de posse de António José Seguro como Presidente da República começou, como habitualmente, na Assembleia da República.

Antes disso, e depois de ter parado para uma visita rápida a um supermercado e um quiosque, Marcelo Rebelo de Sousa entrou pela última vez enquanto Presidente, na Assembleia da República (AR), exatamente como entrou há dez anos – de gravata azul, sozinho e a pé.

Marcelo Rebelo de Sousa entrou pela última vez enquanto Presidente, na Assembleia da República (AR), exatamente como entrou há dez anos – de gravata azul, sozinho e a pé. Andre Kosters/EPA
Marcelo Rebelo de Sousa entrou pela última vez enquanto Presidente, na Assembleia da República (AR), exatamente como entrou há dez anos – de gravata azul, sozinho e a pé. Andre Kosters/EPA
O ex-Presidente foi recebido, ainda na escadaria, com um breve abraço de José Pedro Aguiar-Branco, presidente da AR. Andre Kosters/EPA
O ex-Presidente foi recebido, ainda na escadaria, com um breve abraço de José Pedro Aguiar-Branco, presidente da AR. Andre Kosters/EPA
José Pedro Aguiar-Branco e Marcelo Rebelo de Sousa cantaram juntos o hino de Portugal frente à Assembleia da República. Andre Kosters/EPA
José Pedro Aguiar-Branco e Marcelo Rebelo de Sousa cantaram juntos o hino de Portugal frente à Assembleia da República. Andre Kosters/EPA
Luís Montenegro acompanhado da mulher Carla Montenegro. FOTO: Andre Kosters/Lusa
Luís Montenegro acompanhado da mulher Carla Montenegro. FOTO: Andre Kosters/Lusa
António José Seguro, Presidente eleito, na sua chegada à Assembleia da República. Foto: André Kosters/Lusa
António José Seguro, Presidente eleito, na sua chegada à Assembleia da República. Foto: André Kosters/Lusa
Rei Filipe VI de Espanha na chegada à Assembleia da República esta manhã. André Kosters/Lusa
Rei Filipe VI de Espanha na chegada à Assembleia da República esta manhã. André Kosters/Lusa
João Lourenço, presidente de Angola, também marcou presença no adeus ao "Presidente dos afetos". André Kosters/Lusa
João Lourenço, presidente de Angola, também marcou presença no adeus ao "Presidente dos afetos". André Kosters/Lusa
Presidente de São Tomé e Príncipe, Carlos Manuel Vila, na tomada de posse de António José Seguro Foto: André Kosters/Lusa
Presidente de São Tomé e Príncipe, Carlos Manuel Vila, na tomada de posse de António José Seguro Foto: André Kosters/Lusa
José Ramos Hora, presidente de Timor-Leste. FOTO: André Kosters/Lusa
José Ramos Hora, presidente de Timor-Leste. FOTO: André Kosters/Lusa
António José Seguro já no hemiciclo. Foto: José Sena Goulão/Lusa
António José Seguro já no hemiciclo. Foto: José Sena Goulão/Lusa
Tribuna da Assembleia da República, que está decorada com rosas vermelhas e amarelas, senta-se à direita de Aguiar-Branco Marcelo Rebelo de Sousa e à esquerda António José Seguro. Foto: José Sena Goulão/EPA
Tribuna da Assembleia da República, que está decorada com rosas vermelhas e amarelas, senta-se à direita de Aguiar-Branco Marcelo Rebelo de Sousa e à esquerda António José Seguro. Foto: José Sena Goulão/EPA
António José Seguro jura cumprir e fazer cumprir a Constituição. Foto: José Sena Goulão/EPA
António José Seguro jura cumprir e fazer cumprir a Constituição. Foto: José Sena Goulão/EPA
O Presidente eleito troca de lugar com o Presidente cessante na tribuna.Foto: José Sena Goulão/EPA
O Presidente eleito troca de lugar com o Presidente cessante na tribuna.Foto: José Sena Goulão/EPA
Num discurso com 24 minutos, António José Seguro elenca diversos problemas do país. Foto: José Sena Goulão/EPA
Num discurso com 24 minutos, António José Seguro elenca diversos problemas do país. Foto: José Sena Goulão/EPA
À saída do hemiciclo, António José Seguro cumprimenta José Luís Carneiro, líder do PS. Foto: José Sena Goulão/Lusa
À saída do hemiciclo, António José Seguro cumprimenta José Luís Carneiro, líder do PS. Foto: José Sena Goulão/Lusa
À saída do hemiciclo, António José Seguro cumprimenta o rei Filipe VI de Espanha. Foto: José Sena Goulão/Lusa
À saída do hemiciclo, António José Seguro cumprimenta o rei Filipe VI de Espanha. Foto: José Sena Goulão/Lusa
À saída do hemiciclo, António José Seguro cumprimenta Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira. Foto: José Sena Goulão/Lusa
À saída do hemiciclo, António José Seguro cumprimenta Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira. Foto: José Sena Goulão/Lusa
À saída do hemiciclo, António José Seguro cumprimenta Aníbal Cavaco Silva, Presidente da República entre 2006 e 2016. Foto: José Sena Goulão/Lusa
À saída do hemiciclo, António José Seguro cumprimenta Aníbal Cavaco Silva, Presidente da República entre 2006 e 2016. Foto: José Sena Goulão/Lusa
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, cumprimenta o Presidente da República António José Seguro. Foto: José Sena Goulão/Lusa
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, cumprimenta o Presidente da República António José Seguro. Foto: José Sena Goulão/Lusa
À saída do hemiciclo, António José Seguro cumprimenta Manuela Eanes. Foto: José Sena Goulão/Lusa
À saída do hemiciclo, António José Seguro cumprimenta Manuela Eanes. Foto: José Sena Goulão/Lusa
José Pedro Aguiar-Branco e António José Seguro à saída da Assembleia da República. Foto: José Sena Goulão/Lusa
José Pedro Aguiar-Branco e António José Seguro à saída da Assembleia da República. Foto: José Sena Goulão/Lusa
A família de António José Seguro acompanha-o a subir a rampa do Palácio de Belém. Foto: André Kosters/Lusa
A família de António José Seguro acompanha-o a subir a rampa do Palácio de Belém. Foto: André Kosters/Lusa
Margarida Maldonado Freitas, mulher de António José Seguro, e a filha Maria acompanham o Presidente no seu primeiro dia de mandato. Foto: Andre Kosters/EPA
Margarida Maldonado Freitas, mulher de António José Seguro, e a filha Maria acompanham o Presidente no seu primeiro dia de mandato. Foto: Andre Kosters/EPA
Aníbal Cavaco Silva acompanhado da mulher, Maria Cavaco Silva. Foto: André Kosters/Lusa
Aníbal Cavaco Silva acompanhado da mulher, Maria Cavaco Silva. Foto: André Kosters/Lusa
António José Seguro torna-se o 25º Presidente da República Portuguesa. Foto: André Kosters/Lusa
António José Seguro torna-se o 25º Presidente da República Portuguesa. Foto: André Kosters/Lusa
No Mosteiro dos Jerónimos, o Presidente eleito visita o túmulo de Luís Vaz de Camões. Foto: Rodrigo Antunes/Lusa
No Mosteiro dos Jerónimos, o Presidente eleito visita o túmulo de Luís Vaz de Camões. Foto: Rodrigo Antunes/Lusa
António José Seguro, Marcelo Rebelo de Sousa, Daniel Chapo e Luís Montenegro no Palácio de Belém. Foto: André Kosters/Lusa
António José Seguro, Marcelo Rebelo de Sousa, Daniel Chapo e Luís Montenegro no Palácio de Belém. Foto: André Kosters/Lusa
Portuguese President Antonio Jose Seguro swearing in ceremony. Foto: Rodrigo Antunes/Lusa
Assina o livro de honra do Mosteiro dos Jerónimos durante uma homenagem no túmulo do poeta português Luís Vaz de Camões. Foto: Rodrigo Antunes/EPA
Assina o livro de honra do Mosteiro dos Jerónimos durante uma homenagem no túmulo do poeta português Luís Vaz de Camões. Foto: Rodrigo Antunes/EPA
Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém. Foto: André Kosters/Lusa
Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém. Foto: André Kosters/Lusa
António José Seguro e a mulher, Margarida Maldonado Freitas, acompanhados de Marcelo Rebelo de Sousa. Foto: André Kosters/Lusa
António José Seguro e a mulher, Margarida Maldonado Freitas, acompanhados de Marcelo Rebelo de Sousa. Foto: André Kosters/Lusa
"Vai ser um grande Presidente", garantiu Marcelo Rebelo de Sousa num breve discurso ainda na Assembleia da República. André Kosters/Lusa
"Vai ser um grande Presidente", garantiu Marcelo Rebelo de Sousa num breve discurso ainda na Assembleia da República. André Kosters/Lusa

Pelos largos corredores da AR e até ao hemiciclo, foi possível observá-lo a despedir-se das suas funções presidenciais, saudando as tropas, distribuindo sorrisos e cumprimentos.

A pasta foi, de seguida, entregue formalmente a António José Seguro, perante as centenas de personalidades da vida política portuguesa e internacional que fizeram questão de estarem presentes no momento solene.

Depois das formalidades, discursos e cumprimentos, Seguro prestou, também ele, vistoria às tropas que agora lidera antes de seguir para o Mosteiro dos Jerónimos, onde visitou o túmulo do poeta Luís Vaz de Camões.

Antes do almoço oficial, que seria regado a vinho produzido pelo agora Presidente da República ("menu" completo no liveblog da Renascença), Seguro foi, também, cumprimentado por dezenas de pessoas à chegada à residência oficial (onde já disse que não irá viver), o Palácio de Belém.

À entrada, o novo Presidente fez-se acompanhar pela mulher, Margarida Maldonado Freitas, e pelos dois filhos, antes de abrir oficialmente os jardins do Palácio ao Povo naquele que é o primeiro dia de um mandato que se estende até 2031 e que só termina com a condecoração do predecessor, Marcelo Rebelo de Sousa.

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