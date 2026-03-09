Fotogaleria. As imagens da tomada de posse de António José Seguro

Pelos largos corredores da AR e até ao hemiciclo, foi possível observá-lo a despedir-se das suas funções presidenciais, saudando as tropas, distribuindo sorrisos e cumprimentos.

A pasta foi, de seguida, entregue formalmente a António José Seguro, perante as centenas de personalidades da vida política portuguesa e internacional que fizeram questão de estarem presentes no momento solene.

Depois das formalidades, discursos e cumprimentos, Seguro prestou, também ele, vistoria às tropas que agora lidera antes de seguir para o Mosteiro dos Jerónimos, onde visitou o túmulo do poeta Luís Vaz de Camões.

Antes do almoço oficial, que seria regado a vinho produzido pelo agora Presidente da República ("menu" completo no liveblog da Renascença), Seguro foi, também, cumprimentado por dezenas de pessoas à chegada à residência oficial (onde já disse que não irá viver), o Palácio de Belém.

À entrada, o novo Presidente fez-se acompanhar pela mulher, Margarida Maldonado Freitas, e pelos dois filhos, antes de abrir oficialmente os jardins do Palácio ao Povo naquele que é o primeiro dia de um mandato que se estende até 2031 e que só termina com a condecoração do predecessor, Marcelo Rebelo de Sousa.