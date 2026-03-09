Presidência da República
Fotogaleria. As imagens da tomada de posse de António José Seguro
09 mar, 2026 - 16:40 • Ariana Cruz
António José Seguro tomou posse como Presidente da República esta segunda-feira. Estiveram presentes diversas personalidades da vida política portuguesa e internacional.
Esta segunda-feira, Portugal despediu-se do "Presidente dos afetos", Marcelo Rebelo de Sousa, que passou a "pasta" a António José Seguro, eleito para o cargo a 8 de fevereiro com 3,5 milhões de votos.
A tomada de posse de António José Seguro como Presidente da República começou, como habitualmente, na Assembleia da República.
Antes disso, e depois de ter parado para uma visita rápida a um supermercado e um quiosque, Marcelo Rebelo de Sousa entrou pela última vez enquanto Presidente, na Assembleia da República (AR), exatamente como entrou há dez anos – de gravata azul, sozinho e a pé.
Pelos largos corredores da AR e até ao hemiciclo, foi possível observá-lo a despedir-se das suas funções presidenciais, saudando as tropas, distribuindo sorrisos e cumprimentos.
A pasta foi, de seguida, entregue formalmente a António José Seguro, perante as centenas de personalidades da vida política portuguesa e internacional que fizeram questão de estarem presentes no momento solene.
Depois das formalidades, discursos e cumprimentos, Seguro prestou, também ele, vistoria às tropas que agora lidera antes de seguir para o Mosteiro dos Jerónimos, onde visitou o túmulo do poeta Luís Vaz de Camões.
Antes do almoço oficial, que seria regado a vinho produzido pelo agora Presidente da República ("menu" completo no liveblog da Renascença), Seguro foi, também, cumprimentado por dezenas de pessoas à chegada à residência oficial (onde já disse que não irá viver), o Palácio de Belém.
À entrada, o novo Presidente fez-se acompanhar pela mulher, Margarida Maldonado Freitas, e pelos dois filhos, antes de abrir oficialmente os jardins do Palácio ao Povo naquele que é o primeiro dia de um mandato que se estende até 2031 e que só termina com a condecoração do predecessor, Marcelo Rebelo de Sousa.
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