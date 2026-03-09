Linha a linha, o que disse (ou quis dizer) o Presidente Seguro na tomada de posse

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Prometeu ser Presidente da República seguindo o seu próprio estilo. No discurso de tomada de posse, António José Seguro foi, para já, coerente com o que defendeu em campanha eleitoral. Reforçou a sua posição sobre alguns assuntos e garantiu (de novo) que não será ele a dissolver a Assembleia da República se um Orçamento do Estado for chumbado.

Ficou claro que os próximos três anos querem-se sem eleições e que há linhas vermelhas, em democracia, que ninguém poderá ultrapassar enquanto ele estiver em Belém.

Lá fora, o Presidente acredita que Portugal tem de crescer e mostrar o que vale na União Europeia. A NATO é uma aliança que deve ser mantida, com os olhos bem abertos, quando há aliados a deixar a diplomacia em lume brando.

Já os extremismos que crescem têm de ser travados — tudo num momento em que há mais desordem do que ordem internacional.



Leia aqui o discurso da tomada de posse de Seguro na íntegra, com anotações.



