Presidente da República
Linha a linha, o que disse (ou quis dizer) o Presidente Seguro na tomada de posse
09 mar, 2026 - 18:01 • Ana Kotowicz , Susana Madureira Martins
António José Seguro tomou posse esta segunda-feira e deixou recados, diretos e indiretos, aos vários atores políticos. Leia o discurso na íntegra, com anotações.
Leia mais:
- Ao minuto: Seguro é Presidente "para servir Portugal inteiro"
- Seguro promete “estancar frenesim eleitoral”
- Fotogaleria. As imagens da tomada de posse de António José Seguro
Prometeu ser Presidente da República seguindo o seu próprio estilo. No discurso de tomada de posse, António José Seguro foi, para já, coerente com o que defendeu em campanha eleitoral. Reforçou a sua posição sobre alguns assuntos e garantiu (de novo) que não será ele a dissolver a Assembleia da República se um Orçamento do Estado for chumbado.
Ficou claro que os próximos três anos querem-se sem eleições e que há linhas vermelhas, em democracia, que ninguém poderá ultrapassar enquanto ele estiver em Belém.
Lá fora, o Presidente acredita que Portugal tem de crescer e mostrar o que vale na União Europeia. A NATO é uma aliança que deve ser mantida, com os olhos bem abertos, quando há aliados a deixar a diplomacia em lume brando.
Já os extremismos que crescem têm de ser travados — tudo num momento em que há mais desordem do que ordem internacional.
Leia aqui o discurso da tomada de posse de Seguro na íntegra, com anotações.
- Fotogaleria. As imagens da tomada de posse de António José Seguro
- Elogios, avisos e exigências: as primeiras reações ao discurso do novo Presidente da República
- Emissão especial. Reveja a cerimónia de tomada de posse de Seguro
- Seguro promete “estancar frenesim eleitoral”
- Aguiar-Branco assinala a "proximidade" de Marcelo e os "consensos" de Seguro
- Que momentos marcaram a tomada de posse de Seguro, o novo Presidente da República?
- Estabilidade, diálogo, recados. O discurso de António José Seguro em análise
- Os rostos de quem esperou para ver António José Seguro em Belém: "É muito humano e está ali para fazer o bem"
- Seguro pede ao Governo "menos palavras, mais atos”
- Seguro destaca Capital Verde Europeia e diz que Guimarães pode ser "berço do futuro"
- "Portugal é um todo", diz Seguro de visita ao Porto
- Fotogaleria. As imagens da tomada de posse de António José Seguro
- Elogios, avisos e exigências: as primeiras reações ao discurso do novo Presidente da República
- Emissão especial. Reveja a cerimónia de tomada de posse de Seguro
- Seguro promete “estancar frenesim eleitoral”
- Aguiar-Branco assinala a "proximidade" de Marcelo e os "consensos" de Seguro
- Que momentos marcaram a tomada de posse de Seguro, o novo Presidente da República?
- Estabilidade, diálogo, recados. O discurso de António José Seguro em análise
- Os rostos de quem esperou para ver António José Seguro em Belém: "É muito humano e está ali para fazer o bem"
- Seguro pede ao Governo "menos palavras, mais atos”
- Seguro destaca Capital Verde Europeia e diz que Guimarães pode ser "berço do futuro"
- "Portugal é um todo", diz Seguro de visita ao Porto