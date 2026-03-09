Os gelados nas crises políticas, os cafés que serviu e o multibanco. Em Belém, o vizinho Marcelo deixa saudades

Ainda antes de chegar a Belém, já o professor Marcelo era amigo da família Santini, há pelo menos três gerações. Por essa razão, haver uma loja mesmo ao lado do palácio presidencial foi uma “feliz coincidência”. Dos últimos dez anos, há dezenas de histórias, mas Eduardo Santini destaca uma que aconteceu em Cascais, num fim-de-semana que Marcelo passou em casa.

“Um dia, ele estava a passear no paredão e encontrou uma equipa de andebol. Meteu conversa e, de repente, aparece-me uma equipa de 35 pessoas dentro da loja tudo para comer gelado com ele. Foi assim, uma daquelas coisas... Mesmo à Marcelo”, recorda, entre risos, do amigo “afável” e “muito humilde”.

O regresso a Cascais. "Ele e Seguro podem almoçar cá"

De Lisboa a Cascais são apenas 23 minutos de carro, mas a distância foi-se tornando cada vez maior para Marcelo Rebelo de Sousa nos últimos anos. Da pandemia a esta parte, o Presidente da República cessante mudou-se quase exclusivamente para Belém, onde a zona residencial teve de ser adaptada para Marcelo que gosta de “quartos mais pequenos”.

Em Cascais, numa rua apertada e de sentido único no centro da vila, a casa onde Marcelo vive como inquilino há décadas já apresenta sinais de regresso há várias semanas – da janela, as arrumações são visíveis e a segurança pela PSP foi reforçada.

Na vizinhança, os últimos dias têm sido de expectativa: todos querem o regresso do “amigo” Marcelo.

“Acho que os vizinhos aqui estão todos contentes de ele voltar – não como Presidente, mas como vizinho. Já há bastante tempo que ele não está por aqui e as pessoas gostam muito dele”.