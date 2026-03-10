"Isto aqui não conta". Seguro inicia mandato em Mourísia, terra de fogo com 10 habitantes

Será um feito alcançar pauzinhos de rede no interior da aldeia que se descobre num vale do distrito de Coimbra, bem interior, a meio caminho entre a capital de distrito e território espanhol. Desde a passagem do comboio de tempestades que – mais do que assolou – atropelou a região, a televisão é por aqui uma raridade faz mais de um mês. A rádio é companhia para os “cerca de 10 moradores” perante as falhas que afetam também os telemóveis.

A beleza de Mourísia contrasta em absoluto com o isolamento de que é vítima. O caminho para lá chegar é sinuoso de grau elevado. As estradas são ladeadas por montanhas cobertas de neve. Neve essa que aqui e ali perde timidez e salta para o alcatrão, cobrindo-o parcialmente para aumentar ainda mais a dificuldade de conduzir entre tantas curvas e contracurvas.

O vento, a chuva e o nevoeiro também querem comparecer nesta demanda. Pelo menos assim é no dia em que vamos até ao local eleito pelo novo Presidente da República para primeira visita oficial. Estamos em vésperas de António José Seguro voltar a pisar a terra a que “prometeu” voltar, quando por aqui passou ainda em pré-campanha para chefe de Estado. Nesse tempo por causa dos fogos que ameaçavam a localidade, recorda Arménio Costa.