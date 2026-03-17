Um em cada três ministros nasceu em Lisboa: o retrato do centralismo em 50 anos

Entre os municípios populosos sem qualquer representação estão cidades como Odivelas, Santa Maria da Feira, Funchal e Valongo — todas com mais de 100 mil habitantes, mas sem nunca terem tido um ministro nascido no seu concelho.

A Madeira é mesmo um caso particular. É que, entre mais de 300 ministros, nunca nenhum nasceu no arquipélago.

Mesmo quando os Governos tinham um ministro para a Região Autónoma da Madeira, ambos eram naturais do continente: Lino Miguel, de Castro Marim, é o governante com mais anos em funções governativas (entre 1976 e 1991, mais de quinze anos); e Artur Rodrigues Consolado, entre 1991 e 1997, nasceu em Lisboa.

Entre os distritos menos representados estão Portalegre, Bragança e Viana do Castelo, todos com cinco, Beja e Évora com seis, Vila Real, Faro e Açores com oito representantes nos governos.

Entre os ministros de Beja está Maria da Graça Carvalho, a atual ministra do Ambiente e Energia, que esteve em quatro governos diferentes.

Esta preferência por ministros de Lisboa não conhece cor partidária nem é exclusiva dos primeiros governos.

O Governo menos centralista foi o de Francisco Sá Carneiro, o VI, onde apenas dois dos 14 ministros tinham nascido em Lisboa — Francisco Pinto Balsemão e Álvaro Barreto.

A seguir a este é preciso avançar até ao segundo governo de José Sócrates, onde apenas três dos 17 ministros eram naturais de Lisboa — Isabel Alçada, José Mariano Gago e Pedro Silva Pereira. Só há mais um exemplo de governo com menos de 20% nascido na capital, o segundo governo de Cavaco Silva, com muitas remodelações e cinco ministros nascidos em Lisboa entre 27 governantes.

Entre Presidentes da República, e com a tomada de posse de António José Seguro, volta a haver equilíbrio: o natural de Penamacor é o terceiro chefe de Estado que não nasceu em Lisboa, tal como Ramalho Eanes e Cavaco Silva, enquanto do outro lado estão Mário Soares, Jorge Sampaio e Marcelo Rebelo de Sousa, naturais da capital.

Ainda assim, em termos totais de tempo, 60% dos dias passados em democracia foram com um presidente lisboeta — uma maioria que não mudará, mesmo que Seguro cumpra dois mandatos completos de cinco anos em Belém.