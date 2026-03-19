Amor, guerra e eutanásia. A aparição de Marcelo pós-Belém trouxe recados nas entrelinhas

Durante mais de 15 minutos, Marcelo puxou das posições católicas que não explicou em profundidade durante os dez anos da presidência (mas que também nunca negou publicamente) e discorreu sobre a fundação e as mudanças da Doutrina Social da Igreja ao longo dos últimos dois séculos.

O raciocínio estava bem ensaiado e deu a oportunidade ao antigo inquilino do palácio de Belém para cumprir mais uma vez o objetivo e contornar os temas políticos. Mas, nas entrelinhas, Marcelo acabou a tocar no tema da eutanásia, precisamente numa altura em que o governo se recusa a avançar com a regulamentação da lei, aprovada ainda durante a maioria absoluta do PS.

“[Somos] novos no tempo e no espaço, na ciência, na técnica, na era do digital e da sua regulação jurídica. E das novas gerações de direitos e deveres, em cascata, e dos neoestatismos, e dos neoliberalismos, da urgência da defesa da vida, da pessoa, da saúde, da comunicação, da participação, de um personalismo que o possa ser, crente ou não crente, mas verdadeiramente personalismo”, defendeu, relembrando ainda a declaração de voto que fez para a Constituição de 1976, por não haver “referência expressa à dignidade da pessoa humana e à liberdade de ensino”.

De gravata castanha (diferente da clássica azul que usava enquanto Presidente da República), Marcelo partia da doutrina social da igreja para responder à Renascença, ainda antes da intervenção, sobre a meta não alcançada de dar um teto a todas as pessoas em situação de sem-abrigo até ao final do seu mandato.