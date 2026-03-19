E se atrás de um acordo PSD-Chega para juízes do TC vier a revisão constitucional? “Venho alertando”, diz Tavares

O co-porta-voz do Livre, Rui Tavares, diz, numa curta entrevista à Renascença, que o país pode “mesmo passar os 50 anos da Constituição a ter de defender a Constituição”. Perante o cenário de surgir uma proposta de revisão constitucional após um eventual acordo entre PSD e Chega, o deputado diz que vem “alertando para isso há muito tempo”.

À saída de uma audiência com o Presidente da República, o Livre mostrou disponibilidade para, com PS e PSD, fazer parte da maioria de dois terços necessária para eleger os juízes do Tribunal Constitucional. Rui Tavares diz que “se houver um acordo entre o PSD e essa visão anticonstitucional é uma traição total à história do PSD”.



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Para o dirigente do Livre, a possibilidade de um acordo para a escolha dos juízes do Palácio Ratton apenas à direita resulta de uma “espécie de deriva interna” do PSD e das “dinâmicas que se criam com a competição com Pedro Passos Coelho”.

O Livre está disponível para desbloquear este impasse em torno da escolha dos juízes do Tribunal Constitucional indicados pela Assembleia da República. De que maneira?

A grande razão por que o país está bloqueado é porque os partidos estão a negociar lugares no Tribunal Constitucional como se eles fossem lugares partidários. A Constituição não diz isso em lado nenhum, diz que uma parte dos juízes são eleitos pelo Parlamento, mas eles não pertencem a este partido ou àquele partido.

Esta situação é agravada porque agora a extrema-direita quer pôr um pé no Tribunal Constitucional e, aparentemente, com o partido do Governo também a querer aproveitar essa boleia para porem três juízes de direita. Dois juízes de direita, um de extrema-direita.

Ora, acontece que os portugueses não se pronunciaram só nas eleições legislativas, voltaram a pronunciar-se ainda agora com o Presidente da República e mais de dois terços, claramente, pela estabilidade do texto constitucional que o atual Presidente da República acha que não deve ser mudado e pela estabilidade da sua interpretação que tem valido aos portugueses em vários momentos a defender os nossos direitos.

Há várias maiorias de dois terços possíveis neste Parlamento, uma delas necessita do Livre. PSD mais PS mais Livre fazem uma maioria de dois terços. Quer dizer claramente que para conter a extrema-direita podem contar com o Livre.

Há várias maiorias de dois terços possíveis neste Parlamento, uma delas necessita do Livre

E acha que o PSD responde a essa disponibilidade?

Acho que não deve ficar nenhuma dúvida na cabeça de nenhum português, de nenhuma portuguesa, que o PSD escolhe o seu caminho com plena consciência do que está a fazer. Quando Luís Montenegro foi eleito, nós falámos na famosa teoria dos três blocos no Parlamento. Na altura foi uma coisa que muita gente achou que era uma bizarria do Livre, agora ouvimos repetidamente o primeiro-ministro dizer que há três blocos no Parlamento, voltou a repeti-lo, mas não leva a sério o que está a dizer. É que ele tem que escolher os seus parceiros, nomeadamente, em questões fundamentais de Estado de Direito, de Direitos Fundamentais e de Democracia.

Nós vemos o que está a acontecer com a democracia liberal por todo o mundo. Trump encheu o Supremo Tribunal de juízes ideológicos e extremistas, que é exatamente aquilo que o Chega quer fazer também. O Livre está disponível, evidentemente não exigindo nada para si, para dar os seus votos, para que o Tribunal Constitucional continue a ser aquilo que tem defendido a democracia e o Estado de Direito em Portugal. PSD e PS com o Livre têm maioria de dois terços e podem contar connosco para defender a democracia contra os tachos da extrema-direita no Tribunal Constitucional.

Eleitorado do PSD ficará muito desapontado se o seu partido se juntar ao Chega para desviar o Tribunal Constitucional do seu caminho

Acha que PSD e Chega já têm o acordo feito e é apenas uma questão de tempo anunciar esse acordo?

Bem, é isso, precisamente, que nós queremos saber, é esse nabo que queremos tirar da púcara, demonstrando esta disponibilidade, agora a bola está do lado do PSD. Por que não é perguntado ao PSD se dois terços por dois terços, não quer ter dois terços constitucionais com um arco constitucional que defenda esta Constituição, com o parceiro histórico com quem o PSD fez todas as revisões constitucionais, que foi sempre o PS, também com os votos do Livre? Ou se prefere o caminho de radicalização e de se aliar à extrema-direita em nome de conseguirem ter sempre mais juízes que desviem, digamos, aquilo que é o caminho do Tribunal Constitucional.

Se acontecer, fica toda a gente a perceber que o PSD foi naquele sentido porque quis ir naquele sentido, mas também fica o eleitorado do PSD do qual dois terços votou em António José Seguro e sentiu uma verdadeira repulsa perante a ideia de ir votar em André Ventura, a perceber que o PSD está muito à direita do seu próprio eleitorado.

E, portanto, o eleitorado do PSD que provou agora na segunda volta das presidenciais que quer um caminho de despolarização, quer um caminho de moderação e quer um caminho de estabilidade em relação aos grandes pilares da democracia portuguesa, como sejam a Constituição e o Tribunal Constitucional, verá com muito maus olhos e ficará muito desapontado no seu partido se o seu partido se juntar ao Chega para desviar o Tribunal Constitucional do seu caminho.