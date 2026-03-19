Líder do PS-Açores alerta para "probabilidade muito elevada” de resgate financeiro à região

Os Açores vivem com o fantasma de serem uma nova Gronelândia para os Estados Unidos? Ou se isso é um papão que nem sequer é uma questão?

Julgo que o sentimento geral neste momento não é de alarmismo em relação a isso. A resposta que nós podemos dar é termos a noção do incrível novo mundo que vivemos. Se nós tivéssemos essa entrevista há sete meses, qualquer um de nós nesta mesa nunca acreditaria que a Gronelândia esteve a passos de poder ser o foco de um conflito enorme entre a União Europeia e os EUA e que de facto eles queriam mesmo aquele território.

Vivemos num mundo tão estranho que até as coisas mais estranhas passam a ter uma probabilidade de serem colocadas em cima da mesa. Julgo que nunca ninguém falou disso sobre os Açores, mas efetivamente essa probabilidade que era ínfima passou a ser um bocadinho maior.

Tendo em conta a situação que os Açores atravessam, será necessário um resgate financeiro?

A situação da região autónoma dos Açores é uma situação bastante complicada. Isto está a ter consequências primeiro ao nível do investimento. Este ano, a região só vai fazer investimento público no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. Neste momento há empresas públicas que têm dificuldades em pagar salários porque o Governo não cumpre os contratos de programa. Há empresas de transporte escolar que simplesmente deixaram de prestar o serviço. Há empresas públicas que deixaram de pagar salários porque o Governo não lhes transferiu os contratos de programa.

Exemplos?

A Lotaçor: a empresa de lotas dos Açores, que tem todo o serviço de apoio à pesca. Os salários foram pagos com atraso. Porquê? Porque o Governo não teve capacidade financeira para o fazer. Há sempre um erro informático que tenta desculpabilizar a coisa... Outro exemplo: os doentes oncológicos que recebem o apoio à sua deslocação ou os doentes cardíacos que vão fazer tratamentos fora da sua ilha. Cheguei a encontrar pessoas com um ano de atraso [nestes pagamentos]. Na ilha de São Miguel, o futebol federado para miúdos esteve suspenso porque as transferências que o Governo fazia neste âmbito para as associações de futebol não eram suficientes para pagar os seguranças e, portanto, os jogos estiveram suspensos.

Volto à pergunta inicial sobre um eventual resgate financeiro.

Os Açores têm um programa de despesa que tem de ser resolvido muito rapidamente. Se nada for feito, a probabilidade de uma intervenção ou um financiamento do Estado português permanente à região é muito elevada. Se quiser chamar resgate é isso. Com um problema. Quando o país empresta dinheiro a uma região, como aconteceu na região autónoma da Madeira, impõe condições. E as condições são sempre de austeridade, subida de impostos e cortes no âmbito do investimento e dos custos da administração pública. Ademais, nos Açores, a agricultura está com o seu valor acrescentado bruto a descer; o sector do turismo está há cinco meses em decréscimo; a pobreza aumentou e a taxa de abandono escolar precoce é de 21%, quando a média do país é de 8%.

Que alternativas vê a um resgate ou o que deve começar já a ser feito?

Em primeiro lugar é preciso travar o aumento da despesa. Já nem estou a falar da SATA, que é um problema de dívida muito complicado. É preciso fazer uma reforma na saúde e na educação. Só a educação leva mais de 80% da despesa corrente. O modelo tem de ser reformulado. Gastamos mais em educação e temos piores resultados. Tem de haver uma componente de aumento de transferências estruturais para a região autónoma dos Açores, mas com contrapartidas e com responsabilidade.

Temos de conseguir garantir investimento e cortar em determinados sectores. Este ano, o Governo Regional dos Açores gastou na Bolsa de Turismo cerca de 800 mil euros. A Madeira gastou 140 mil. Temos o maior governo de sempre. É suficiente? Não, não é. Mas a região tem de dar o exemplo. Tem de reestruturar as suas empresas públicas para que elas possam prestar serviço público e não sejam permanentemente deficitárias. Tem de haver rigor. E este governo, se há coisa que não tem, é rigor. A primeira coisa que fez foi baixar impostos e com enorme probabilidade o governo da República vai obrigá-los a subir impostos. E a segunda coisa que fez foi aumentar despesa e acelerar os mecanismos de progressão da carreira dos funcionários públicos. Eu sei que é muito popular fazer isto tudo. Agora, isto está a ter consequências.