Carneiro sobre escolha dos juízes do TC: "Há uma avaliação que a AD e Luís Montenegro têm de fazer"

O líder do PS, José Luís Carneiro, está na Venezuela até domingo para diversos contactos com as autoridades locais e é a partir de Caracas que diz, em entrevista à Renascença, sobre a eleição dos juízes do Tribunal Constitucional (TC), que “há uma avaliação” que a AD e Luís Montenegro têm de fazer “sobre as decisões que querem tomar. Depois de meses de negociação, o secretário-geral socialista garante: “Respeitaremos, naturalmente, essas decisões”.

Ao longo do fim-de-semana, José Luís Carneiro irá realizar, na Venezuela, diversos contactos que incluem um encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Yván Gil, a quem pretende abordar o tema dos, pelo menos, quatro lusodescendentes que permanecem detidos no país.

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Após a detenção de Nicolás Maduro e de o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter chegado a falar da Venezuela como 51.º Estado da América, Carneiro espera que o país latino entre numa “transição para a vida democrática” que seja feita de “forma pacífica” e com a salvaguarda dos “direitos humanos fundamentais”.

Numa altura em que os EUA sugerem que a Venezuela pode tornar-se o 51.º Estado e que há um embargo do petróleo da Venezuela para Cuba, onde é que cabe esta visita, num momento diplomático tão sensível?

Em primeiro lugar, quero transmitir às autoridades da Assembleia Nacional e também às autoridades com responsabilidades executivas, de que contam com o Partido Socialista Português, quer na sua dimensão parlamentar, quer também no nosso trabalho político, para dar dois contributos muito importantes. Um contributo para que a transição política ocorra de forma pacífica e que venha a consolidar um quadro democrático, que seja um quadro democrático reconhecido pela comunidade internacional.

Em segundo lugar, mostrar a nossa disponibilidade para trabalharmos também no diálogo e na proteção e na valorização da comunidade portuguesa. Quando digo na sua proteção, estou a falar particularmente do cuidado que deve haver em relação aos portugueses e lusodescendentes que ainda estão detidos. Neste caso, estamos a falar de quatro cidadãos lusodescendentes que se encontrarão ainda detidos e colocámos também a questão, nesta reunião que tivemos com o presidente da Comissão para a amnistia aos detidos políticos, que possam ter a maior atenção com os mesmos e com as suas famílias para que possam ser libertados.

Por outro lado, a valorização de vários aspetos que têm a ver com a comunidade portuguesa, desde o ensino da língua e da cultura portuguesas até à proteção e à valorização dos empresários que são essenciais à vida económica do país.

Estamos cá para contribuir para que sejamos bem sucedidos, particularmente na proteção da comunidade portuguesa e lusodescendente na Venezuela

Vai encontrar-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Venezuela, Yván Gil, num momento delicado da vida política do país. Vai pedir garantias para a comunidade portuguesa a residir no país?

Sim, essa é uma das matérias que lhe pretendo transmitir, a proteção e a valorização da comunidade portuguesa, os portugueses que se encontram ainda detidos e que devem ser libertados e, por outro lado, também esta disponibilidade para apoiar na parte parlamentar, no âmbito do Grupo de Amizade Portugal-Venezuela e procurando estabelecer canais de mais reforço, nomeadamente noutras delegações internacionais, como é o caso da União Interparlamentar, procurarmos aprofundar a relação de cooperação entre os parlamentares eleitos pelo Partido Socialista e os parlamentares dos diferentes partidos da Venezuela.

Os encontros que tivemos foram com, não apenas representantes da mesa nacional, mas também vários deputados eleitos por partidos diferentes na Venezuela. O contributo que procuraremos dar também no diálogo com os nossos parceiros europeus, sociais-democratas, trabalhistas, socialistas europeus, de forma que a transição para a vida democrática seja feita de forma pacífica e salvaguarda os direitos humanos fundamentais.