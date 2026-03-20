Ser de direita ou esquerda não são critérios para eleger juízes, diz TC

Perante o impasse no Parlamento sobre a eleição de três juízes do Tribunal Constitucional (TC) e face à discussão entre os partidos com assento parlamentar sobre se a escolha dos nomes deve recair sobre princípios ideológicos mais à “esquerda” ou mais à “direita”, o Palácio Ratton rejeita, em resposta a perguntas da Renascença, que esse possa ser o critério. Questionado sobre se a discussão colocada nesses moldes pelos próprios partidos prejudica ou não a imagem do colégio de juízes, o TC responde à Renascença que os critérios de base ideológica “não encontram correspondência nos requisitos de elegibilidade legalmente definidos”. Numa altura em que PS, PSD e Chega se veem envolvidos num imbróglio político sobre a escolha dos três juízes em que, como avançou a Renascença na quarta-feira, os socialistas ameaçam mesmo romper a relação com o PSD, o TC vem lembrar os critérios legais em que os partidos devem basear-se. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Na resposta à Renascença, o Palácio Ratton salienta que a lei orgânica do TC define, precisamente esses requisitos de elegibilidade dos juízes “determinando que podem ser eleitos juízes do Tribunal Constitucional os cidadãos portugueses no pleno gozo dos seus direitos civis e políticos que sejam doutores, mestres ou licenciados em Direito ou juízes dos restantes tribunais”. Escolha de juízes e futuros acórdãos: TC goza do “princípio da independência” O TC relativiza ainda o problema que tem sido levantado, sobretudo pelos partidos da esquerda em torno do que podem vir a ser os acórdãos futuros do TC sobre temas considerados “mais ideológicos” ou “mais sensíveis” – por exemplo, imigração, morte medicamente assistida ou identidade de género – e tendo em conta os novos juízes eleitos pelos partidos da direita ou centro-direita. Questionado se as respostas a pedidos de fiscalização considerados publicamente "mais ideológicos" ou "mais sensíveis" e que geram mais discussão na sociedade podem ter abordagens mais cautelosas por parte do TC, à boleia do ruído público em torno da escolha de juízes pelo Parlamento, o Palácio Ratton rejeita a ideia, salientando que o que prevalece são as garantias de “independência” e de “imparcialidade”. “Nos termos previstos na Constituição e na lei, os juízes do Tribunal Constitucional gozam das garantias de independência, inamovibilidade, imparcialidade e irresponsabilidade e estão sujeitos às incompatibilidades dos juízes dos restantes tribunais”, responde o TC à Renascença. Na mesma resposta, o TC salienta que “as regras que enformam a administração da justiça no domínio jurídico-constitucional não são diferentes das aplicáveis aos demais Tribunais, prevalecendo o princípio da independência e da estrita sujeição à Constituição e à lei”. Ou seja, o TC é um tribunal superior, mas rege-se pelas mesmas regras que os demais tribunais, em que sobressai o princípio da “independência” face aos restantes órgãos de soberania e poderes, incluindo o político. “Nos termos previstos na Constituição e na lei, os juízes do Tribunal Constitucional gozam das garantias de independência, inamovibilidade, imparcialidade e irresponsabilidade e estão sujeitos às incompatibilidades dos juízes dos restantes tribunais”, responde o TC à Renascença. Na resposta que dá à Renascença, o TC faz ainda questão de frisar que o Presidente da República tem um papel ativo no processo pós-eleição dos juízes do Palácio Ratton. “Uma vez eleitos na Assembleia da República, os juízes do Tribunal Constitucional tomam posse perante o Presidente da República, no prazo de 10 dias a contar da data da publicação da respetiva eleição, prestando o juramento legalmente consagrado”, refere o TC. TC não mexe um músculo junto dos partidos: “A garantia da separação e interdependência de poderes” Estando, neste momento, feito uma espécie de joguete nas mãos dos partidos, à boleia da escolha dos três juízes, o TC não pretende tomar qualquer diligência para quebrar (ou inflamar) o impasse em que o processo se encontra, há meses, no Parlamento. Porque legalmente também não pode.

