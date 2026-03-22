Política
CDS convida Assunção Cristas para falar de família e natalidade nas jornadas parlamentares
22 mar, 2026 - 22:41 • Manuela Pires
Durante dois dias, os dois deputados do CDS chamam ao parlamento especialistas em Economia, Justiça e Família. O ministro dos assuntos parlamentares e Nuno Melo também participam nas jornadas parlamentares centristas.
O PSD convidou Paulo Portas para o jantar das jornadas social-democratas em Caminha, no início do mês, duas semanas depois o CDS escolhe a antiga líder Assunção Cristas para falar sobre Família e Natalidade.
O líder parlamentar do CDS Paulo Núncio referiu aos jornalistas que as jornadas vão centrar-se em três temas que são prioridade para o partido: a justiça, economia e a família.
“Reforçar as políticas de proteção de família e de promoção da natalidade, será provavelmente o desafio mais importante que o país tem no presente e no futuro” diz Paulo Núncio.
“Para este painel, convidámos a professora Assunção Cristas, ex-presidente do CDS, e que foi a responsável por coordenar um relatório, em 2007, precisamente sobre este tema” referiu o líder parlamentar do CDS.
Paulo Núncio espera ouvir da antiga líder do CDS o diagnostico que foi feito na altura e quais as políticas que devem ser adotadas para “termos políticas mais para a família e mais para a natalidade”.
Questionado sobre se o CDS vai apresentar diplomas nesta área, no encerramento das jornadas, Paulo Núncio diz que é uma oportunidade para “ponderar iniciativas futuras”, mas sempre “coordenadas previamente com o PSD”.
“Quer as propostas que são apresentadas pelo PSD, quer as propostas que são apresentadas pelo CDS são coordenadas previamente, mas, evidentemente, cada partido, dentro do programa de governo e dentro do programa eleitoral que foi sufragado pelos portugueses, cada partido tem a sua própria iniciativa legislativa” disse Paulo Núncio.
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Para além da família, o CDS quer debater a economia e a reforma laboral e convida Armindo Monteiro, Presidente da Confederação Empresarial de Portugal, o economista Pedro Brinca e o empresário Nuno Fernandes Thomaz.
“Não há razão nenhuma para que Portugal não seja um dos países mais desenvolvidos da União Europeia, com crescimentos económicos elevados e com maior justiça social para os mais carenciados. Portugal, um país que está prestes a fazer 900 anos de história, tem todas as condições para ser um caso de sucesso na Europa” refere aos jornalistas o líder parlamentar do CDS.
Ainda no primeiro dia, a Justiça e o combate à corrupção são tema para um dos painéis de debate com a presença de Rogério Alves, ex bastonário dos advogados e os advogados Henrique Salinas e Sofia Ribeiro Branco.
“Tem sido sempre uma prioridade do CDS, um combate mais eficaz à corrupção e uma justiça mais célere, mais rápida para responder aos anseios dos portugueses” referiu o líder parlamentar.
Na terça-feira de manhã, as jornadas reabrem com um debate sobre a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela e no Irão com o tema “Pela liberdade e autodeterminação: os casos da Venezuela e do Irão” onde participam o deputado do CDS-PP João Almeida, o coordenador do Comando ConVzla, Pedro de Mendonça, e a ativista iraniana Solmaz Nazari que vive em Portugal desde 2018.
A sessão de abertura das jornadas parlamentares, que decorrem na Assembleia da República, contam com a intervenção do Ministro dos Assuntos Parlamentares. Nuno Melo, o Presidente do CDS encerra as jornadas na terça-feira antes do almoço.
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