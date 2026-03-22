CDS convida Assunção Cristas para falar de família e natalidade nas jornadas parlamentares

O PSD convidou Paulo Portas para o jantar das jornadas social-democratas em Caminha, no início do mês, duas semanas depois o CDS escolhe a antiga líder Assunção Cristas para falar sobre Família e Natalidade.

O líder parlamentar do CDS Paulo Núncio referiu aos jornalistas que as jornadas vão centrar-se em três temas que são prioridade para o partido: a justiça, economia e a família.

“Reforçar as políticas de proteção de família e de promoção da natalidade, será provavelmente o desafio mais importante que o país tem no presente e no futuro” diz Paulo Núncio.

“Para este painel, convidámos a professora Assunção Cristas, ex-presidente do CDS, e que foi a responsável por coordenar um relatório, em 2007, precisamente sobre este tema” referiu o líder parlamentar do CDS.

Paulo Núncio espera ouvir da antiga líder do CDS o diagnostico que foi feito na altura e quais as políticas que devem ser adotadas para “termos políticas mais para a família e mais para a natalidade”.

Questionado sobre se o CDS vai apresentar diplomas nesta área, no encerramento das jornadas, Paulo Núncio diz que é uma oportunidade para “ponderar iniciativas futuras”, mas sempre “coordenadas previamente com o PSD”.

“Quer as propostas que são apresentadas pelo PSD, quer as propostas que são apresentadas pelo CDS são coordenadas previamente, mas, evidentemente, cada partido, dentro do programa de governo e dentro do programa eleitoral que foi sufragado pelos portugueses, cada partido tem a sua própria iniciativa legislativa” disse Paulo Núncio.