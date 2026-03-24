PS "suspeita" que vem aí revisão constitucional da direita. "O Chega vai aproveitar"

Com a escolha dos juízes do TC e com uma eventual revisão da Lei Fundamental, para os socialistas está em causa o “regime, a forma como nós defendemos a nossa Constituição”, sublinha Mendonça Mendes, que acrescenta: “A Constituição é o chão comum do país, da democracia. A Constituição foi aprovada por todos os partidos com exceção do CDS e essa defesa da Constituição, essa defesa do equilíbrio constitucional deve ser uma prioridade de todos os democratas”.

A conferência de líderes parlamentares de quarta-feira vai oficializar o novo calendário de eleições para os órgãos externos do Parlamento e tudo indica que no dia 1 de abril a escolha dos juízes para o TC fica resolvida, tendo em conta que o PSD já fez saber que não aceita mais adiamentos.

Na direção de José Luís Carneiro o tema é tratado com pinças. À Renascença, um influente dirigente nacional mostra-se atento ao calendário quando questionado sobre a possibilidade de uma revisão constitucional acontecer mais cedo do que tarde. “A Constituição faz 50 anos no dia 2 de abril. Vamos celebrar. O Chega vai fazer o quê? A resposta a esta pergunta eu não sei. Suspeito só”, diz.

Chega e CDS-PP admitem revisão constitucional

Mesmo dentro da maioria que suporta o Governo da AD há quem fale abertamente da necessidade de se relançar a revisão constitucional. Em declarações ao Expresso, o líder parlamentar do CDS-PP, Paulo Núncio, admite a possibilidade como “equacionável” nesta legislatura para tornar a Constituição “mais universal” e “neutra”.

Face a esta posição do vice-presidente do CDS-PP, o mesmo dirigente nacional do PS já citado diz à Renascença que “está em marcha o ataque às instituições e o Chega vai aproveitar”.

Enquanto isso, o partido liderado por André Ventura mantém-se a jogar xadrez, nesta matéria. Questionado diretamente no programa Facto Político da SIC Notícias se um entendimento do PSD com o Chega sobre a escolha dos juízes para o TC pode abrir a porta a uma revisão constitucional, Rui Gomes da Silva, ministro-sombra do Chega para os temas da justiça, reconhece que “pode abrir” tendo em conta a maioria de dois terços à direita, mas ressalva que são “momentos diferentes e questões diferentes” e que “não significa que seja uma coisa consequência da outra”.

Para o PS, os sinais de que a revisão constitucional pode acontecer logo após a eleição dos juízes multiplicam-se. Um outro dirigente socialista contactado pela Renascença fala dessa como uma “probabilidade” e que “pode” mesmo acontecer.

No mesmo sentido vai o ex-ministro das Finanças Fernando Medina, que, no programa Conversa de Eleição da Renascença defende que “dando mais este novo passo, Luís Montenegro não tem nenhuma condição para poder dizer que recusa, ou o que quer que seja que venha a ser proposto em matéria de natureza constitucional.

O dirigente socialista acrescenta que o líder do PSD e primeiro-ministro “nem sequer tem poder para isso, para recusar o que é a força centrífuga que, neste momento, o Chega exerce sobre a direita portuguesa”.