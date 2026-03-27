OE2027: "O PS não vai procurar o Governo para negociar o que quer que seja"

Uma das moções ao Congresso, subscrita por Miguel Costa Matos e Pedro Costa diz que o PS não deve relegar-se a parceiros de consensos e acordos com o PSD. E dizem ainda que isto não significa recusar entendimentos. Afinal, qual é que é o posicionamento ideal?

Não valorizaria uma moção setorial face às outras 49. Aquilo que o Congresso tem de mais impressionante é a vitalidade que o próprio secretário-geral incentivou junto da maior parte dos subscritores de moções setoriais, de que se mobilizassem para mostrar que o partido tem pensamento, tem diversidade, tem pluralidade, está vivo e ativo na democracia portuguesa e nos desígnios do país. E, portanto, isso é que é de salientar, um número particularmente rico de moções setoriais.

Essa é uma moção que tem esse posicionamento, não merece destaque face a outras, tem todo o valor e não é incompatível com o que acabo de dizer. É fundamental que o PS saiba onde é que está o interesse dos portugueses, que pode às vezes estar consubstanciado numa proposta em que o PS converse com outros parceiros, designadamente o Governo e, às vezes, estar precisamente na oposição do PS à materialização dessas propostas. E, portanto, isso não é ver caso a caso, isso é colocar o interesse nacional no centro da ação política do PS.

Ao nível nacional o PS não perdeu nenhuma eleição para o Chega

Considera que tem havido uma certa paz podre no partido porque os dirigentes e antigos governantes percebem que o PS está num modo de sobrevivência e que qualquer fratura pode fragilizar o partido. Há aqui um medo de que o partido possa estar numa rampa deslizante?

O partido saiu das eleições legislativas de 2025 numa circunstância histórica completamente inédita de ser a terceira força política no país. Reabilitar-se dessa situação é sempre extremamente difícil e o que é admirável é que em apenas oito meses esses riscos potencialmente existenciais desapareceram. A liderança de José Luís Carneiro conseguiu reafirmar o PS, permitiu que o PS fosse um partido com o segundo maior resultado autárquico, muito longe daquilo que se afirma ser o partido do líder da oposição que não tem nenhuma representatividade autárquica e que, aliás, a representatividade que tem hoje depois do conjunto de abandonos de vereadores e deputados municipais desse partido ainda é menor do que aquela com que saiu da noite eleitoral e é o partido que apoiou a eleição do Presidente da República.

O PS está com toda a força e com toda a vitalidade desse ponto de vista. Ao nível nacional o PS não perdeu nenhuma eleição para o Chega. Continua a ser uma grande força política, o grande partido progressista, o grande partido democrático, o grande partido do aprofundamento do Estado Social e, portanto, essa vitalidade está intacta no partido. Sempre foi um partido com as suas diversidades internas, já vivemos períodos bastante mais difíceis do que este no passado histórico do PS e este Congresso vai precisamente mostrar essa vitalidade na qual nós temos a maior confiança.

O PS não está num processo de grande substituição pelo Chega em termos eleitorais ou de poder de escolha em órgãos de soberania como o Tribunal Constitucional? Não está a perder a sua referência e sua magistratura de influência na sociedade?

De maneira nenhuma. É, aliás, absurdo tentar retirar conclusões estruturais a respeito do papel do PS no espectro democrático português a partir de uma eleição conjuntural. Há três anos dispúnhamos de maioria absoluta no Parlamento e ninguém achou que nós nos estávamos a transformar na grande força hegemónica de controlo do país. Não podemos tirar umas conclusões de uma escala numas eleições e depois de outras de uma escala completamente diferente nas seguintes.

O Chega teve um bom resultado nas últimas eleições legislativas. Já não teve nas autárquicas, já não teve nas presidenciais. Do ponto de vista do estabelecimento de consensos constitucionais na sociedade portuguesa, a maioria sociológica que existe é a que elegeu o Presidente da República.

São os 70% ou quase 70% de portugueses que na segunda volta votaram em António José Seguro. Essa é a maioria constitucional. Não é a maioria circunstancial de dois terços que, artificialmente, o setor que agora controla o PSD pretende fazer acreditar. Essa é a falha de julgamento que o PSD está a cometer. É o erro histórico que o PSD comete se insistir em abrir as portas do Tribunal Constitucional àqueles que querem destruir a Constituição.

Como é que interpreta uma visão que tem feito caminho de que José Luís Carneiro é um líder de transição e que está a prazo e que poderá nem sequer chegar a umas legislativas, para ser candidato a primeiro-ministro?

Isso é um juízo de futurologia como outro qualquer. Qualquer pessoa que está no exercício de funções está, ao mesmo tempo, a exercê-las e mais próximo do dia que deixa de as exercer. Essa é a natureza das coisas nos regimes democráticos, onde haja, desde logo, limitação de mandatos ou ferramentas de outro género.

Agora, José Luís Carneiro acaba de ser reeleito líder do PS, vai protagonizar o seu primeiro congresso nessa qualidade, está a preparar o partido para disputar eleições quando elas ocorram, tem pugnado pela estabilidade, mas vai, seguramente, afirmar-se como um líder com todas as condições para disputar as próximas eleições legislativas como candidato a primeiro-ministro.