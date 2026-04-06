Mau tempo: Autarca de Proença-a-Nova denuncia "muita fraude" nos pedidos de apoio

Tendo em conta que pode vir aí um verão rigoroso, tal como foi o inverno?

Exatamente. Ainda estamos muito longe, a três meses, mas a circunstância é que, de acordo com aquilo que são as expectativas meteorológicas, o verão vai ser rigoroso e, portanto, obriga todos, de facto, a terem mais cuidado. Isto é um apelo que também faço ao cidadão comum ao ir à floresta, a fazer as queimadas, a utilização do fogo, deve ser reduzido ao mínimo.

Em termos de apoios, o que é que já foi concedido, quer às empresas, quer às populações?

Sim, relativamente às populações e aquilo que tem a ver com as habitações e aquelas que foram objeto de distribuição nas suas coberturas, o processo está a andar, agora razoavelmente bem. Infelizmente, tenho de dar nota disto também porque é importante, na validação dos pedidos tem sido detetada muita fraude ao sistema. Uma cobertura tem mil euros e dizem que é 5 mil, por exemplo. Há mesmo situações relatadas de situações que não existem, que são fotografias e isto também nos suscita alguma preocupação. A ajuda é para ser dada e está a ser dada, mas tem que ser uma ajuda justa, assertiva e quantitativa relativamente aos danos.

E como é que a autarquia também está a tratar estes casos?

Nós fizemos um trabalho na altura muito importante. Logo no segundo dia metemos equipas no terreno a verificar tudo e, portanto, foi um trabalho prioritário que fizemos e percebemos bem as situações.

Depois, os apoios das empresas também estão a andar, esteve um bocadinho atrasado. A semana passada já houve articulação entre os bancos e a CCDR e o Banco de Fomento, para que isso fosse desbloqueado. Das reuniões que tivemos com o Sr. ministro foi dito que vai haver adiantamentos, mas até hoje os municípios ainda não tiveram ajuda nenhuma do ponto de vista financeiro.