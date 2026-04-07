Seguro e a terceira volta das presidenciais. A pressão a Montenegro em dia de reunião semanal

"Votei duas vezes em si”. Domitília, de 86 anos, está sentada a comer frango no salão da associação recreativa e cultural de Cardigos, uma freguesia nas profundezas do concelho de Mação, e o Presidente da República agradece e vai repetindo “maravilha, maravilha”. Ao segundo dia, a primeira Presidência Aberta de António José Seguro não é muito diferente daquilo que foi a campanha das duas voltas para as presidenciais. O ritmo é frenético, aqui e ali a música pimba, o contacto com as populações afetadas pelo temporal é permanente. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Por favor, não chore”, disse o Presidente na manhã desta terça-feira à proprietária de uma habitação numa zona rural de Ourém, que não tinha traseiras e cuja sala e quarto se via da rua. Seguro leva atrás de si os autarcas, faz perguntas e para tirar dúvidas sobre como fazer os pedidos de apoio para a reconstrução das habitações chama o coordenador da Estrutura de Missão, Paulo Fernandes: “Oh Dr. Paulo, venha cá”. "Menos palavras, mais ação" Em dia de reunião semanal com o primeiro-ministro, descentralizada para Tomar, onde o Presidente da República assentou a sua base de trabalho nesta Presidência Aberta, Seguro deixa claro em vários momentos aquilo que quer, tendo sempre como destinatário o Governo, sem nunca dizer “Governo”, substituindo por “Estado”.

“Há necessidade de agilizar os apoios, este é o tempo da ação, é muito importante que o Estado e todas as suas estruturas colaborem, reforcem as suas capacidades, possam destruir as burocracias para que, de facto, tanto as famílias como os empresários possam ser apoiados o mais rapidamente possível”, disse esta tarde Seguro aos jornalistas na freguesia de São Bento, em Mação. Seguro sempre afirmou que quando reunisse com o primeiro-ministro não seria propriamente para tomar chá e pressiona o Governo, garantindo, contudo, que não o faz: “Não se trata de pressão. Eu tenho um foco, através da minha Presidência, é isso que eu quero fazer durante cinco anos, que é ajudar a que os portugueses vivam melhor. E quando têm problemas, que esses problemas sejam resolvidos”. Para o Presidente da República, o processo é simples: “Se há apoios, se há dinheiro, uma das minhas obrigações é dizer menos palavras, mais ação, para que o dinheiro chegue rapidamente às pessoas”. A relação de “grande cooperação” com São Bento Bicada aqui, bicada ali, o Presidente da República pede a massificação de geradores, por exemplo, para unidades de Saúde como a de Ferreira do Zêzere que viu a cobertura danificada, quer internet para a empresa de fabrico de velas, em Mação, que continua a ter problemas em dar a volta depois do temporal e deixa a garantia de que “não deixará de fazer nenhuma pergunta. Umas em privado, outras em público”.