D. José Ornelas: Campanha solidária “já começou a chegar” às vítimas do mau tempo

O bispo de Leiria-Fátima, D. José Ornelas, diz em entrevista à Renascença que a Cáritas Diocesana local já angariou 2,3 milhões de euros para ajudar as populações a ultrapassar os efeitos da tempestade Kristin.

D. José Ornelas acompanhou a visita desta sexta-feira do Presidente da República, António José Seguro, ao centro de Leiria, na passagem pela exposição de fotografias patente no jardim Luís de Camões e disse que “depois dos primeiros auxílios” as pessoas precisam agora de “reconstruir” as suas habitações.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Que papel é que a Igreja Católica tem tido para ajudar as populações de Leiria?

Tem havido um papel muito importante da assistência direta pela Cáritas. Tem estado presente e já começou a chegar às pessoas com o resultado da campanha que se fez. Ainda continuamos a receber contributos para isso.

Já pode fazer um balanço?

Até agora foram recolhidos 2,3 milhões de euros. Já estão a chegar os pedidos de auxílio, que são acompanhados, não só do ponto de vista da contabilidade, mas, sobretudo, do conhecimento das pessoas e das suas necessidades, e, portanto, é nesse caminho agora que nos encontramos, porque as pessoas precisam, depois dos primeiros auxílios, precisam agora de reconstruir, sobretudo, a reconstrução de casas e é isso que agora é o ponto fundamental de pôr esse serviço, esses dons que foram recebidos ao serviço das populações.

Em termos de habitação tem havido uma ajuda?

Precisamente. É raro encontrar uma pessoa, uma família que não tenha tido algum dano em termos de habitação, nas telhas, chaminés e telhados, destruição de equipamentos domésticos, para os quais tantas vezes a pessoa não tem capacidade.

Portanto, isso agora está a ser equacionado e agilizado o mais possível, só que também fica dependente de outros auxílios que as pessoas tenham, das companhias de seguros, dos auxílios propostos pelo Estado, temos de ajudar as pessoas também a chegarem a isso, para depois complementar com aquilo que for necessário.

E a Igreja também ajuda as pessoas a dirigirem as suas necessidades?

Exatamente, a Cáritas fundamental. Neste momento, é ajudar as pessoas e depois identificar os casos, acolhê-los.

Em termos de ajuda pessoal, as pessoas têm tido algumas dificuldades, aparecem-lhe casos?

Aparecem muitos casos de necessidade de ajuda psicológica e a Cáritas está a criar um grupo de psicólogos precisamente para isso.