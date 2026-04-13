Governo contrata plataforma para vigiar redes sociais, mas recusa estar a "monitorizar" jornalistas

O Governo contratou uma empresa irlandesa para a "aquisição de uma plataforma digital avançada de análise preditiva", que permite monitorizar várias redes sociais e meios de comunicação e criar listas de jornalistas com maior repercussão e influência, com recurso a inteligência artificial.

O contrato de quase 40 mil euros, celebrado a 1 de abril entre a Secretaria-Geral do Governo e a NewsWhip, foi dado a conhecer pelo Correio da Manhã e confirmado pela Renascença, e permite "detetar e agir perante notícias de última hora, à medida que elas se desenrolam", segundo a própria página da plataforma.

Em comunicado às redações, a Secretaria-Geral do Governo recusou as acusações desta ser uma ferramenta contratada para "catalogar ou monitorizar" jornalistas, referindo que é um "tipo de clipping moderno que cumpre todos os requisitos legais" e que os gabinetes governamentais não têm acesso à mesma.



A Renascença questionou a Secretaria-Geral do Governo sobre quem tem acesso a esta plataforma e que produtos foram contratados, encontrando-se à espera de resposta.

A entidade refere também que entre as suas competências está o apoio às decisões políticas e o acompanhamento da ação governativa, para os quais é necessário "pesquisa e verificação de dados estatísticos e a análise do impacto junto da sociedade portuguesa das diferentes medidas adotadas".

O Governo adianta ainda que a empresa presta serviços a governo de outros países, como França e Reino Unido, e a entidades como a ONU ou a Comissão Europeia ou órgãos de comunicação como a BBC, Washington Post e New York Times.

No entanto, no comunicado, a Secretaria-Geral do Governo não esclarece que produtos foram contratados à NewsWhip, entre os quais existe, efetivamente, um ranking que permite "monitorizar os jornalistas certos" e identificar as "vozes mais influentes numa crise".

A Renascença questionou a Secretaria-Geral do Governo sobre quais foram os produtos contratados à NewsWhip e se entre eles está a monitorização de jornalistas, encontrando-se à espera de resposta.