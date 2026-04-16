​Doadores dos partidos em segredo? “Estão a roubar a capacidade de escrutinar quem compra influência”

O vice-presidente da Associação Frente Cívica critica a não obrigatoriedade da divulgação dos financiadores dos partidos políticos e campanhas eleitorais.

“O que está em causa é precisamente roubar aos portugueses e ao país a capacidade de escrutinar as relações que os partidos estabelecem com os seus doadores”, alerta, na Renascença, o vice-presidente da Associação Frente Cívica, João Paulo Batalha.



A partir de agora, deixa de ser obrigatória a publicação dos nomes de quem financia partidos e campanhas eleitorais. A orientação tem origem num parecer da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos (CADA) e foi seguida pela Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP).

Em causa está o facto de partidos como o PCP e o Bloco de Esquerda terem suscitado questões sobre a identificação dos doadores, enquanto o Chega invocou o Regime Geral de Proteção de Dados (RGPD) para não entregar informação que permita identificar os doadores.

João Paulo Batalha sublinha que o parecer da CADA não é vinculativo, mas acusa a ECFP de o ter adotado de imediato, com efeitos práticos imediatos no acesso aos dados.

“A pretexto de uma questão de privacidade, a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos deu um parecer que não é vinculativo, mas que o regulador do financiamento político adotou imediatamente para que as listas de donativos, que podiam ser consultadas, sejam fornecidas com os nomes dos doadores apagados… o que, obviamente, vai dar ao mesmo”.

O dirigente da Frente Cívica alerta que, sem identificação, fica comprometida a fiscalização do financiamento político: “Torna-se impossível percebermos quem anda a dar donativos aos partidos e, portanto, torna-se impossível depois identificar conflitos de interesses (…) ou mapear riscos de captura dos partidos pelos seus principais doadores”.

Uma prática de 20 anos “reescrita” por entidades administrativas

Batalha enquadra a decisão como uma alteração substancial a “uma regra básica de transparência e de acesso público que tem sido seguida há 20 anos neste país foi reescrita por duas entidades administrativas”.

E acrescenta que o efeito é muito claro: “impossibilita os cidadãos de saberem quem anda a comprar influência junto dos partidos políticos em Portugal. Isto é gravíssimo.”