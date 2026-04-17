Conselho de Estado: Governo tem de ser "fiscalizado" na limpeza de terrenos depois das tempestades

Numa altura em que o PTRR está em finalização, em que ações concretas é que, na sua perspetiva, deve o Presidente da República exercer essa pressão?

Em primeiro lugar, talvez, fazendo uma avaliação dos resultados da intervenção do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), da bazuca europeia neste domínio específico do país. Não existe, periodicamente, avaliações sectoriais ou, pelo menos, não são do conhecimento público, que nos permita avaliar se o PRR deu ou não um contributo sectorial para a proteção civil. Era importante [fazê-lo], antes de se equacionar alterações de estratégia, antes de se construir novos planos.

Era necessário, por meio da partilha de informação ou opinião pública, permitir aos cidadãos, nomeadamente aos cidadãos interessados por estas matérias, poderem ter acesso a informação em tempo útil, que lhes permita responder a perguntas tão simples quanto esta. O que é que o PTRR contribuiu para a alteração em substância do problema da falta de ordenamento de gestão em Portugal e também de racionalidade à propriedade que é maioritariamente privada?

Sobre a reforma da Proteção Civil, qual deveria ser a primeira prioridade de pressão do Presidente da República?

O papel deste sistema no Orçamento do Estado. Temos um sistema de proteção civil que é financiado em múltiplas das suas dimensões pela administração local e pela administração central. O OE tem de refletir o grau de prioridade conferida à segurança comunitária. É importante que o Estado aloque efetivas dotações orçamentais que permitam criar, modernizar o sistema e os seus agentes – e criar melhores condições para os profissionais, os técnicos que operam nele. O sistema de proteção civil também é servido por pessoas e é indispensável que se olhe para estes técnicos municipais, para os bombeiros, para todos aqueles que atuam nesta área, como cidadãos que têm o direito a ser remunerados na razão direta do capital de experiência e de conhecimento que vão adquirindo tantas vezes à custa de investimento pessoal.

Vale a pena neste Conselho de Estado olhar mais uma vez para estruturas da proteção civil, para comandos distritais, regionais e sub-regionais?

Embora esta questão possa ser uma questão relevante, nomeadamente no ponto de vista dos compromissos e das ligações que o patamar municipal adquiriu com esta estrutura que existia, o que me parece a mim verdadeiramente prioritário é que, independentemente das alterações das leis orgânicas da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), haja um ponto de reflexão sobre o sistema e a sua globalidade.

A ANEPC é um serviço para estar à ordem do sistema e, portanto, a sua organização tem de estar diretamente associada à missão que o sistema lhe atribui. Mas não me parece que seja prioritário analisar a questão decorrente da lei orgânica da ANEPC. O que, verdadeiramente, me parece prioritário – e a vida vem provando, nomeadamente nos últimos tempos – é que o nosso sistema de proteção civil tem vulnerabilidades que importa identificar e rapidamente supri-las.