Seguro, o novo “queridíssimo amigo” de Felipe VI

Médio Oriente — Uma guerra, posições diferentes entre vizinhos

Ao contrário de Marcelo, que não conseguiu reunir-se com Pedro Sánchez na sua última ida a Madrid, apenas conseguindo que este participasse no almoço com os Reis, Seguro irá ao Palácio da Moncloa para um encontro com o presidente do governo espanhol, estando mesmo previstas declarações aos jornalistas após a reunião.

A visita a Espanha e, sobretudo, a deslocação à Moncloa, surge numa altura em que os governos dos dois países têm posições diferentes sobre a guerra no Médio Oriente, que opõe os Estados Unidos da América (EUA) e o Irão. Admitindo que o tema seja abordado na reunião com Sánchez é duvidoso que essas diferenças constituam qualquer irritante, até tendo em conta o que foi dito recentemente pelos dois chefes de governo no final da Cimeira Ibérica, em março.

“A nossa amizade e cooperação com o Reino de Espanha é inquestionável". Na conferência de imprensa final da Cimeira Ibérica, em Huelva, o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, deixava claro que as posições distintas entre as diplomacias portuguesa e espanhola sobre a guerra dos Estados Unidos das América (EUA) e o Irão não mexem um centímetro nas relações entre os dois países.

Ao contrário de Portugal, Espanha recusou o uso das suas bases pelos EUA, levando Donald Trump ao corte de relações comerciais com Madrid. Na mesma conferência de imprensa, Luís Montenegro manifestou solidariedade para com Espanha na sequência desta decisão da administração americana.

"Para nós, o caminho da ameaça ou da acusação não é o caminho correto entre aliados, entre Portugal e Espanha não há nenhum problema, há um respeito total pelas capacidades e participação de cada um ao nível do contexto geopolítico", afirmou o primeiro-ministro português.

Nessa conferência de imprensa ficou clara a diferença de posições. "Estamos ao lado dos EUA, um aliado incontornável", garantiu Montenegro. Para Sánchez, a guerra no Médio Oriente está “claramente fora da legalidade internacional".

Seguro pouco tem dito sobre o tema, até tendo em conta que a política externa é da área exclusiva do Governo e tem mantido o foco na necessidade de se alcançar uma “paz duradoura” no Médio Oriente. Foi o que fez, durante a recente Presidência Aberta na região Centro do país, ao saudar o cessar-fogo decretado entre os EUA e o Irão.

"Eu diria que ontem foi uma grande terça-feira, pelas razões todas que neste momento estamos aqui a abordar e a falar, e precisamos de dias como estes, de dias de alento e dias de esperança. Fiquei muito satisfeito com o cessar-fogo e formulo um desejo, que este cessar-fogo seja mais do que isso, que seja um caminho para uma paz sólida e para uma paz duradoura", respondeu Seguro aos jornalistas, durante uma visita a Penela, Coimbra, no terceiro dia da sua primeira Presidência Aberta.

Mais recentemente, e na sequência da reunião do Conselho de Estado desta sexta-feira, sobre Segurança e Defesa, o comunicado da Presidência da República não abordou propriamente o conflito no Médio Oriente, mas estava implícita a posição oficial de Portugal no plano externo e a necessidade de “respeito” pelo Direito Internacional.

“O Conselho de Estado abordou o enquadramento geopolítico atual, sublinhando a relevância da cooperação internacional, do cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal no âmbito das suas alianças e do respeito pela Carta das Nações Unidas e do Direito Internacional”, lê-se na nota que foi divulgada no site oficial da Presidência da República.