"Quando somos nós a querer avançar para a liderança, há coragem. Quando são os outros, é taticismo?"

Mariana Vieira da Silva "não se revê" nas acusações de taticismo dirigidas por Pedro Nuno Santos a camaradas de partido no regresso ao Parlamento após auto-suspensão do seu mandato de deputado nos últimos seis meses.

Durante o Casa Comum, programa semanal da Renascença, o ex-colega de Pedro Nuno Santos nos governos de António Costa considera que "talvez não tivesse sido boa ideia" que o regresso de o antigo líder – "logo no seu primeiro dia" – passasse por "encontrar uma maneira de se distinguir de todos e mais alguns dentro do partido".

Pedro Nuno Santos não identificou a quem se referia quando falou em "taticistas que estão à espera que venham tempos mais fáceis para o PS para avançar para a liderança". Mariana Vieira da Silva não enfia a carapuça: "Se fosse para mim, acho que ele me teria dito", responde.

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A deputada defende-se, alegando que "não há nenhum dia dos últimos muitos anos da minha vida, que eu não tenha passado a dedicar-me ao Partido Socialista, qualquer que seja o seu líder, na procura do melhor resultado possível para o PS".

Entre os nomes geralmente apontados à oposição interna, apenas Duarte Cordeiro optou por afastar-se deliberadamente da Comissão Política do partido. Se a crítica de Pedro Nuno era dirigida ao ex-ministro do Ambiente, Mariana Vieira da Silva não a considera justa. "Não me revejo nessa crítica, seja ela dirigida a quem for", esclarece.

Coragem e taticismo

Pedro Nuno Santos reentrou na atmosfera parlamentar, afirmando que o PS "não precisa de taticistas, mas de gente com coragem". Mariana Vieira da Silva anota dois pesos e duas medidas do ex-líder nas qualificações usadas sem nomear o alvo.

"Não podemos sistematicamente achar que, quando nos disponibilizamos para os lugares e as lideranças dos partidos, somos corajosos. E quando os outros mostram a mesma disponibilidade, são taticistas", replica a ex-ministra socialista.