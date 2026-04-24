25 de Abril. Sessão com novo Presidente da República e o pacote laboral na mira da oposição

Montenegro na “Broadway”, Seguro com Paulo de Carvalho

Além do tradicional desfile na Avenida da Liberdade, que todos os anos junta milhares de pessoas, também este sábado à tarde o Parlamento, a residência oficial do primeiro-ministro e o Palácio de Belém estarão abertos, com programação dedicada ao Dia da Liberdade.

António José Seguro abre o palácio para visitas guiadas entre as 10h30 e as 11h30.

Às 15h00 está marcado um concerto de Paulo de Carvalho e Agir, bem como vários recitais de poesia, terminando às 17h00 com uma conversa do Presidente da República com 25 jovens sobre “Liberdade, Democracia e Futuro”, para abordar “as prioridades e os desafios da nossa democracia a pensar no futuro”.

Na residência oficial do primeiro-ministro, os 52 anos do 25 de Abril serão celebrados com a atuação de três escolas de teatro: uma de Sintra, que vai interpretar medleys da Broadway; outra de Albergaria-a-Velha, com a peça As Bodas de Fígaro; e, por último, uma escola de Lisboa, com a peça Crianças e Adultos.

O programa começa às 14h45 e termina às 16h00. A componente musical será composta por um medley de sucessos da Broadway, a par das duas peças apresentadas pelas escolas. Os jardins de São Bento abrem ao público às 14h00 e as atuações arrancam um quarto de hora depois, terminando às 16h00.

Se, no ano passado, Luís Montenegro escolheu a música de Tony Carreira para assinalar a revolução, este ano vai homenagear o teatro e almoçar com o ator Ruy de Carvalho, de 99 anos, que regressou recentemente aos palcos.

Na Assembleia da República, a programação é extensa e variada e começa às 14h30, quando o Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, “abre a porta principal do Palácio de São Bento aos cidadãos, dando-lhes as boas-vindas à Casa da Democracia”, segundo a nota divulgada pelos serviços do Parlamento.

Até às 18h30, o Palácio de São Bento e o Centro Interpretativo do Parlamento serão palco de várias atividades, desde uma caça ao tesouro e um ateliê de aguarela até uma oficina de estampagem de panamás, na zona dos claustros. No átrio principal haverá uma atuação da Escola de Dança do Conservatório Nacional e, na Biblioteca Passos Manuel, está prevista uma palestra sob o tema “O 25 de Abril na imprensa humorística”, com a presença do coordenador da hemeroteca, Álvaro Costa Matos.

No Centro Interpretativo realiza-se ainda um concerto em formato showcase, com a cantora Milhanas e moderação de Maria Morango. No mesmo espaço está patente uma exposição sobre “Campanha Política: Os cartazes das Legislativas de 1976”.